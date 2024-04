Aktier

Trump Media gör ännu ett dyk

Sedan börsintroduktionen i mars har det gått dåligt för Donald Trumps mediebolag – så även under fredagen. Bara dagar efter börsintroduktion sjönk aktien med hela 25 procent. Denna negativa spiral ser ut att fortsätta, när Trump Medias aktiekurs sjönk till under 30 dollar under fredagen, något CNBC skriver om. Detta är en betydande minskning från …