USA och Israel bombar kärnkraftsanläggningar: "Jag är en fredsmäklare"

”Jag är en fredsmäklare”

”Jag skulle älska att mitt arv skapas som en stor fredsmäklare, för jag tror verkligen att jag är en fredsmäklare. Det verkar inte så just nu, men jag tror att jag är en fredsmäklare”, sade Trump.

USA:s utrikesminister Marco Rubio har intagit en kompromisslös hållning och menar att den nuvarande militära insatsen närmar sig sitt mål. Efter ett möte med G7-ländernas utrikesministrar i Frankrike lät Rubio meddela att operationen väntas vara avslutad ”inom några veckor, inte månader”, skriver bland andra Bloomberg och Reuters i rapporteringen om händelseutvecklingen av konflikten i Mellanöstern.

Rubio: Då blir världen säkrare

Enligt utrikesministern är målsättningen glasklar. Det handlar om att eliminera Irans förmåga att använda ballistiska missiler som ett verktyg för utpressning mot grannländer och amerikanska baser. Rubio betonar att den iranska militärmakten försvagas för varje dag som går och att deras flotta nu håller på att utraderas. Världen kommer att vara en säkrare plats när detta uppdrag är slutfört, konstaterar han.

Trots Rubios optimistiska tidsplan om en snar avslutning pekar händelseutvecklingen i en annan riktning.

Huthirebeller ger sig in i kriget?

Under lördagsmorgonen bekräftade den israeliska militären att en missil avfyrats från Jemen mot Israel. Det är den första direkta attacken från huthirebellerna sedan kriget med Iran inleddes i slutet av februari. Huthierna, som stöds finansiellt och militärt av Teheran, har tidigare hotat med att fingret ligger på avtryckaren och att de är beredda att ingripa med full kraft om USA:s och Israels allierade i regionen dras in i striderna.

Globala ekonomin i skottgluggen

Inblandningen från Jemen väcker stora frågor om säkerheten i Röda havet och de vitala handelsrutterna runt den arabiska halvön. Om huthierna väljer att eskalera sina attacker riskerar konflikten att sprida sig långt utanför Irans gränser med förödande konsekvenser för den globala ekonomin och oljepriset som följd.

För investerare innebär det nuvarande läget en extrem osäkerhet. Medan Washington signalerar att slutet är nära tyder Teherans och dess ombuds agerande på att de snarare förbereder sig för ett långvarigt och utdraget utnötningskrig där ingen sida tycks villig att backa.

