Trots starka rapporter – inga börsraketer väntar

Först ut av storbolagen är Ericsson och Nordea nu på torsdag, sedan kommer kvartalsrapporterna på rad de närmaste veckorna.

Det sker mot bakgrund av stigande räntor runtom i världen men där aktiemarknaden ändå stått emot och flera bolagsaktier på Stockholmsbörsen handlats på ”all time high”.

Jag tror att det kommer redovisas starka rapporter, men jag är inte helt säker på att vi kommer få samma utväxling i aktiekurserna. Det beror helt på hur säkra bolagen är på framtiden, säger Jon Arnell.

Hans kollega, Marie Giertz, chefsstrateg hos Nordea, är inne på samma linje där det som så många gånger tidigare handlar om situationen framåt för bolagen.

Vad ser de i deras kristallkula gällande vinster nästa år? Hur oroade och bekymrade är man kring situationen i Mellanöstern och exempelvis uppgången för energipriserna, säger hon.

Skruvats upp

Medan AI-vågen drivit utvecklingen på Wall Street så är det framför allt verkstads- och banksektorn som dominerar Stockholmsbörsen. Båda två bedöms ha gynnats av två faktorer den senaste tiden, verkstadsbolag av den allt svagare svenska kronan, banker av stigande räntor, vilket nu kan visas i rapporterna.

Dessutom har den ekonomiska tillväxten skruvats upp och man talar alltmer om en stundande högkonjunktur. Investerare tittar dock närmast på hur ekonomin utvecklas i USA och vad som sker med de långa räntorna som stigit kraftigt, påpekar Jon Arnell.

Vi tycker inte att det är säljläge på något sätt men vi fokuserar hellre på risker just nu än att försöka jaga någon potentiell uppsida härifrån i alla fall, säger han.

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Osäkerhet på räntemarknaden

Sedan årsskiftet är nu Stockholmsbörsens breda OMXS-index upp omkring 7 procent. Marie Giertz påminner om att det historiskt sett är en relativt stark utveckling. Trots osäkerhet på räntemarknaden, mellanårsval i USA och energikris finns troligtvis lite mer att hämta de sista månaderna, bedömer hon och baserar det på historisk utveckling i slutet av året:

Jag tror att det kan fortsätta vara lite volatilt och lite stökigt i närtid, men jag skulle tippa ändå att man kan fortsatt se en liten uppgång, säger hon.