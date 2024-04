Trendskifte: Dalande intresse för Magnificent seven-aktierna

Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla. Där har du sju aktier som tillsammans stod för en tredjedel av den amerikanska börsens totala värde 2023.

Ansedd amerikansk enkät

Även 2024 har startat starkt för flera i aktiegruppen.

Det gäller särskilt Nvidia som varit ett av årets största raketer och klättrat på listan över världens högst värderade bolag. Däremot har Tesla halkat efter rejält vilket till och med har väckt diskussioner om att Elon Musks bolag borde petas ur den exklusiva klubben.

Men nu verkar investerarnas intresse för Magnificent seven ha vänt.

I alla fall om man ska tro Bank of Americas ansedda månatliga kundmätning. Mätningen, som nätmäklaren IG market rapporterar om, har bland annat frågan kunderna vilken som är ”the most crowded trade” på marknaden. Alltså där man upplever att flest investerare vill in och köpa.

I februari svarade drygt 60 procent att det var att “ligga lång” Magnificent seven. I mars hade den siffran stigit under 60-strecket för att nu i april sjunka ned till 52 procent.