Tre aktier i blickfånget i tider av låneskräck och chockräntor

Dessa företag har nettoskulder på mellan 2,7 och 6,6 gånger ebitda vilket skapar stora hävstänger och dramatiska kursrörelser. Många av aktierna har backat med upp till 70 procent under året samtidigt som svängningarna fortsätter att dominera handeln.

Det skriver Privata Affärer som gjort kartläggningen och har filtrerat bort den mest utsatta sektorn i granskningen, det vill säga fastighetssektorn som stått under hård börspress i många år.

EQL Pharma pressas av svag marginal och hög skuld

Läkemedelsbolaget EQL Pharma (börskurs) toppar listan med en nettoskuld på 6,6 gånger ebitda. Efter en stark period fram till sommaren 2025 har bolaget drabbats av leveransförseningar och sänkta prognoser.

Nettoskulden ligger kvar kring 400 miljoner kronor och räntekostnaderna tynger resultatet. Bolagets vd Axel Schörling har flaggat för risken för ytterligare nedskrivningar av lagervärden. Med en ansträngd balansräkning och svaga nyckeltal menar bedömare att risken för en nyemission inte kan uteslutas om inte utvecklingen vänder snabbt.

Värderingen framstår som krävande och rekommendationen blir att avstå aktien i det här läget, rekommenderar Privata Affärer.

Academedia och Green Landscaping under lupp

Utbildningsbolaget Academedia (börskurs) har en stor skuld på pappret, 14 miljarder, motsvarande en bit över 3 gånger de senaste 12 månadernas ebitda, men en betydligt starkare ställning när man räknar bort leasingskulder enligt IFRS 16. Då är skulden bara

2 miljarder, motsvarande 0,9 gånger ebitda, framgår det.

Bolaget växer genom utländska förvärv, vilket minskar beroendet av den svenska skolpengen. Trots en konservativ värdering bromsar den politiska risken kring friskolor för tillfället. Det kan bana väg för en körekommendation, enligt analysen.

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Ett annat bolag i hetluften är Green Landscaping (börskurs) vars aktie har pressats hårt efter projektförluster. Med Clein Ullenvik som tillförordnad vd genomlyser bolaget verksamheten för att stärka kassaflödet.

Aktien handlas till låga p/e-tal vilket gör den intressant för investerare. Warren Buffett har tidigare myntat uttrycket att ”turnarounds seldom turn”, vilket betyder att företag som befinner sig i djup kris och försöker göra en turnaround (en vändning från förlust till vinst) sällan lyckas vända på skutanmen.

Privata Affärer anser dock att Green Landscapings aktie kan vara värd en chansning mot bakgrund av en rejält tilltryckt värdering, men med reservation för att risken är hög.