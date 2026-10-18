Förre ECB-chefekonomen Peter Praet säger sig vara mer orolig nu än under krisen för 15 år sedan. Bara dagar tidigare pekade IMF ut tre risker på finansmarknaderna. Där konstaterades att länder med många rörliga bolån är mer räntekänsliga, däribland Sverige.
Tidigare ECB-chefekonomen varnar för ekonomisk olycka
Peter Praet var ECB:s chefsekonom mellan 2012 och 2019. Han säger sig vara mer bekymrad i dag än under krisen för 15 år sedan. Han säger till belgiska L’Echo:
Vi är inte långt ifrån en internationell ekonomisk olycka.
Redan i juni varnade centralbankernas bank (BIS) för en AI-bubbla som kan spricka. Det är tre oberoende signaler som pekar åt samma håll, och då är USA:s skuldberg, och dess konsekvenser för omvärlden, inte medräknat.
IMF pekar ut tre risker
Den 13 oktober varnade IMF för falsk trygghet på marknaderna. Fonden lyfte fram tre risker som kan leda till en snabb åtstramning av de finansiella förhållandena. Dessa var: en AI-driven börskorrektion, en kraftig uppgång i räntorna på statsobligationer och omfattande cyberattacker.
De stora molntjänstbolagen står i dag för 10 procent av den globala utgivningen av obligationer med hög kreditvärdighet, jämfört med under 1 procent 2024, enligt IMF:s siffror som Realtid återger.
Därför är svenska bolån extra utsatta
Enligt IMF är länder där mer än hälften av bolånen har rörlig ränta mer räntekänsliga, och Sverige hör till den gruppen.
Samtidigt väntas räntan stiga. Riksbanken lät styrräntan ligga kvar på 1,75 procent i september, men om utsikterna står sig räknar banken med att börja höja den redan i år. Konjunkturinstitutet har samtidigt höjt sin BNP-prognos för i år till 3,0 procent.
PS analys
För svenska hushåll handlar varningarna främst om två saker: bolånet och sparandet.
Riksbanken räknar med att höja styrräntan, och enligt IMF är länder med en hög andel rörliga bolån mer räntekänsliga. I Sverige har mer än hälften av bolånen rörlig ränta, så en räntehöjning berör en stor del av de svenska bolånetagarna.
Samtidigt är en AI-driven börskorrektion en av de tre riskerna som IMF pekar ut. Den som äger aktier i AI-relaterade bolag påverkas direkt om en sådan korrektion inträffar. Det inkluderar fonder med AI-exponering.
Vår slutsats är att det är en god idé att se över både sin portfölj och att räkna på höjda utgifter för bolånet framåt. Läs gärna vår artikel om ”den odödliga portföljen” på samma tema. Den föll enbart 12 procent när resten av börsen föll 67 procent.
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