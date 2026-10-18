Tidigare ECB-chefekonomen varnar för ekonomisk olycka

Därför är svenska bolån extra utsatta

Enligt IMF är länder där mer än hälften av bolånen har rörlig ränta mer räntekänsliga, och Sverige hör till den gruppen.

Samtidigt väntas räntan stiga. Riksbanken lät styrräntan ligga kvar på 1,75 procent i september, men om utsikterna står sig räknar banken med att börja höja den redan i år. Konjunkturinstitutet har samtidigt höjt sin BNP-prognos för i år till 3,0 procent.

PS analys

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För svenska hushåll handlar varningarna främst om två saker: bolånet och sparandet.

Riksbanken räknar med att höja styrräntan, och enligt IMF är länder med en hög andel rörliga bolån mer räntekänsliga. I Sverige har mer än hälften av bolånen rörlig ränta, så en räntehöjning berör en stor del av de svenska bolånetagarna.

Samtidigt är en AI-driven börskorrektion en av de tre riskerna som IMF pekar ut. Den som äger aktier i AI-relaterade bolag påverkas direkt om en sådan korrektion inträffar. Det inkluderar fonder med AI-exponering.

Vår slutsats är att det är en god idé att se över både sin portfölj och att räkna på höjda utgifter för bolånet framåt. Läs gärna vår artikel om ”den odödliga portföljen” på samma tema. Den föll enbart 12 procent när resten av börsen föll 67 procent.

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