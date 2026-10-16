EU-missen: Dömd vd:s gruvprojekt fick gräddfil till tillstånd

EU missade 34 miljoner i skadestånd och två års fängelse

Ansökningstiden gick ut den 15 januari, enligt EU-kommissionen. Samma månad fastställde Spaniens högsta domstol domen mot García Martínez, som gällde en investering i ett gruvprojekt i Sierra Leone 2011.

Straffet blev två års fängelse och böter, och han ska solidariskt betala 3,46 miljoner dollar, eller cirka 34 miljoner kronor, i skadestånd. I våras omvandlades fängelsestraffet till fem års prövotid, enligt EFN.

Bolaget informerade inte marknaden om domen förrän i september. Inte heller om en tidigare dom i målet från 2022. Sedan 2019 har vd:n fått minst 43,9 miljoner kronor i ersättning, medan bolaget har saknat intäkter, enligt Realtid.

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Ekobrottsmyndigheten har delgett vd:n misstanke om tre fall av grovt insiderbrott. Finansinspektionen har dessutom beslutat att vd:ns bolag Nazgero Consulting Services ska betala en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor, eftersom bolaget inte anmält affärer i Eurobatterys aktie i tid. Ordföranden Jan-Olof Arnbom lämnade styrelsen den 21 september, enligt EFN.

Kommissionen säger att den inte kände till rättsprocessen, som avslutades efter att ansökningstiden hade gått ut. Nu kontrollerar den om projektets styrning fortfarande uppfyller kraven. Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna, kallar det “väldigt märkligt” att Eurobattery hamnar på listan, enligt Yle.

PS analys

Eurobattery hade ett börsvärde på 195 miljoner kronor i september, enligt EFN. Bolaget saknar intäkter och måste därför ta in pengar utifrån för att kunna bygga en gruva.

Stämpeln kan ge snabbare tillstånd och kontakt med långivare, men långivare granskar ledningen innan de lånar ut. Här möts de av en vd som har en lagakraftvunnen bedrägeridom, som är misstänkt för grovt insiderbrott och vars bolag har fått en sanktionsavgift. Det riskerar att skrämma bort finansiärer innan de ens har tittat på projektet.

Jämför med Viscaria i Kiruna, som är det enda svenska projektet på listan. Där beskriver ledningen gruvan som välfinansierad. Aktien steg drygt 8 procent samma dag. I en intervju med SvD gjorde Viscarias vd Jörgen Olsson det populära uttalandet:

Det ska fan inte vara enkelt att få ett gruvtillstånd. Det ska vara ett helvete. Det är ansvarslöst att säga att det ska vara mycket enklare.

I en intervju med Dagens PS i våras sa Olsson att:

Vi arbetar mycket med samråd och transparent kommunikation. Allt går att hitta på hemsidan. Inget ska döljas, så inget kan avslöjas. Ska man göra på detta sätt så måste man stå för allt, inklusive de fel man gör. Det tror jag är viktigt.

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Det visar på skillnaden i strategi mellan de två svenska bolagen inom gruvindustrin.

Statusen kan också dras tillbaka om projektet inte längre uppfyller villkoren enligt EU:s råvaruförordning. Aktieägare bör därför följa tre saker: när handeln öppnar igen och till vilket pris, om vd:n blir kvar och om någon finansiär skriver på för Hautalampi.

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