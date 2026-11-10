Teknikaktier drar upp börser i Asien

Precis som på Wall Street tycks efterfrågan på aktier i teknikbolagen i Asien leda uppgången.

Det råder idel glada toner på några av Asiens största börser i tisdagens inledande handel. Både teknikbolag och handelssiffror lockar investerare.

Precis som på Wall Street tycks efterfrågan på aktier i teknikbolagen i Asien leda uppgången.