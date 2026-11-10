Teknikaktier drar upp börser i Asien
Det råder idel glada toner på några av Asiens största börser i tisdagens inledande handel. Både teknikbolag och handelssiffror lockar investerare.
Precis som på Wall Street tycks efterfrågan på aktier i teknikbolagen i Asien leda uppgången.
I Sydkorea är Kospi upp 4,5 procent då chipjättarna Samsung Electronics och SK Hynix stigit under förmiddagshandeln.
Även i Japan går teknikbolagen som tåget. Softbanks aktie rusar med 14,6 procent. Även Kioxia och Tokyo Electron inleder dagen uppåt. Huvudindexet Nikkei 225 stiger 3,0 procent, medan bredare Topix ökar 2,2 procent.
Kina rapporterar att landets handelsöverskott för andra året i rad överstigit en biljon dollar efter att oktoberexporten på årsbasis ökat med 35 procent. Börsen i Shanghai svarade med en uppgång på 0,1 procent och Shenzhen steg 0,9 procent.
Även Hongkongbaserade Hang Seng steg, med 0,4 procent.