Tech-profilen om fond-satsningen: "Behövs en ny hungrig spelare"

2. Beskriv vad ni investerar i för den som inte är så bevandrad i branschen?

Vår första fond, Always Opportunities, är en kreditfond med ett flexibelt mandat.

Större delen av fonden kommer bestå av en bred portfölj av företagsobligationer.

Strategin som gör att vi tror vi kan leverera starkare resultat än traditionella kreditfonder är dels att använda det flexibla mandat vi har att vara en opportunistisk köpare när andra fonder tvingas sälja, dels att göra transaktioner i mogna tillväxtbolag som traditionellt stått utanför obligationsmarknaden.

Utan att bli för teknisk så kan man enkelt säga att ett tillväxtbolag generellt har en högre betalningsvilja för skuld för att man växer snabbare än många andra bolag.

Man har helt enkelt högre avkastning, eller ROI, på den egna investeringen man gör.

Därmed kan den som äger en obligation i den typen av bolag också ha chansen på en högre avkastning än vad de flesta företagsobligationer generellt ger.

Voi bevisade både för tech-communitys och för företagsobligationsmarknaden att det fungerar. Tech-enpreprenörerna kom åt djupare fickor än någonsin tidigare och obligationsköparna fick tillgång till en helt ny typ av sektor.

Samtidigt har man ju som investera också skyddet på nedsidan, precis som vilken obligation som helst.

Jag skulle säga att tack vare den framgångsrika obligationen som Voi ställde ut, där Klarna nog var den enda i sitt slag innan, så har det också öppnat upp en helt ny marknad.

Och det är det vi nu vill bygga vidare på med Always Summers fond som i ett fösta läge siktar på att förvalta 10 miljarder kronor.

Det känns dels viktigt för att stötta svenska och europeiska tillväxtbolag, dels för att vi också ger småsparare chansen att vara med på resan.

3. Er fond Always Oppurtunities finns på Avanza – för vem passar den att investera i?

Obligationer ska ju generellt ses som en kapitalbevarande lågvolatil strategi.

Man ska se det som något som passar in både i en stor institutionell portfölj men också för en individ som vill sänka risknivån i portföljen utan att tumma på avkastningen.

Jag tror att vi kan leverera i paritet med en bra börsavkastning men till en betydligt mycket lägre volatilitet.

Jag vill inte sätta någon exakt siffra men en normal börsavkastning har ju legat någonstans runt 600-700 punkter över riskfri ränta.

Vi har i alla fall betydligt högre ambitioner än ett bra sparkonto på 3-4 procent per år.

Men det är viktigt att poängtera att även om vi använder vår erfarenhet och nätverk för att hitta attraktiva obligationer så det alltid är en bank som sitter i mitten och syr ihop transaktioner.

Always summer är som en informell mellanhand där vi skapar värde för andelsägarna i fonden genom att brygga vårt nätverk och kunskap hur man strukturerar obligationen på bästa sätt mot bolag som tidigare nästan enbart tagit in riskkapital för att finansiera sin resa.

4. Hur kommer det sig att ni fokuserar på krediter – det nätverk som finns inom Always Summer borde väl ha möjlighet att gå in som ägare i många spännande start-up-bolag?

Ja en styrka i byggandet av Always Summer är ju verkligen vårt ekosystem och nätverk.

Och det går absolut att använda på en massa olika sätt.

Första fonden utgår från vår CIO Taner Pikdöken otroligt djupa expertis och det kommer alla fonder att göra. Det vill säga att den bygger på den bästa förvaltaren inom en viss kategori.

Vi tror att vi kommer att ha ungefär en ny strategi om året och det kan vara både noterade och noterade, både på kredit- och aktiesidan.

Vi bygger ju en plattform där vi ska amplifiera de här expertisen och det kan man göra med det här ekosystemet.

Nu blev det en kreditfond som steg ett men om tittar man på strategi nummer två så är det inte säkert att det blir en ny kreditstrategi.

5. Du har lång erfarenhet av tech- och start-up världen från både Stockholm och San Fransisco, hur ser du på läget just nu i Sverige?

Det är en otroligt unik situation 2026 i Sverige.

Jag tror aldrig att det har varit en högre takt på innovationsfronten och jag tror inte Stockholm har varit så hett på tech-scenen sedan Spotify blev stort.

Vi har ju haft ett bra ekosystem länge och nu har Stockholm klart seglat upp som nummer två efter Silicon Valley när det kommer till nystartade techbolag.

Så det är en otrolig möjlighet för Stockholm och Sverige att använda det här teknikskiftet för att skapa en starkare stad, region och land.

Den stora utmaningen som Sverige inte har löst historiskt är hur vi behåller de här bolagen.

Det är viktigt att kapitalnyttan stannar här vilket inte helt har varit fallet med exempelvis Klarna och Spotify som både börsnoterats och flyttat delar av verksamheten utomlands även om huvudkontoren fortfarande är kvar.

Jag vill inte gå så långt som att säga att Stockholm kan tävla med Sillicon Valley och San Fransisco. Det finns absolut överlapp men vi kan inte mäta oss med den storleken som USA har. Men vi kan bli god tvåa.

Och där kommer ju behovet av att det finns europeiskt kapital in, vilket Always Summer alltså delvis vill vara med och bidra till.

Sverige har ju som fördel att vi har ett globalt mind-set redan i starten när vi bygger bolag eftersom vår hemmamarknad är så liten.

Det tror jag har varit en framgångsfaktor för oss i de här tidigare techvågorna där vi har seglat upp och byggt väldigt stora internationella bolag.

Vi ska bygga på det som gör Sverige unikt, vår platta organisationsstruktur och icke-hierarkiska värderingar.

Men det är inget självspelande piano utan det är helt otroligt mycket jobb och slit som ligger bakom det.

