Talangjakt på Wall Street rena plundringen

Under första halvåret uppges rekryteringarna från private equity-företag har accelererat.

Riskkapitalbolagen öppnar gärna plånboken för att knyta till sig de bästa som marknaden kan erbjuda.

”Företag överbetalar glatt för talang”, säger Christopher Connors, chef på Johnson Associates, till CNBC.

Missa inte: Private equity slåss om investerare med rabatter Realtid

Det ska talangerna vara duktiga på

Stjärnorna som anställs ska vara bra på att övertala och övertyga investerare att satsa på riskkapitalbolagens affärsidéer. Fenomenet beskrivs som ”fundraising” och det handlar alltså om att finputsa investerarrelationerna.

Samtidigt som kapitalanskaffningen hettar till på Wall Street har private equity-sektorn, enligt CNBC, de senaste åren ”fastnat i ett holdingmönster”, vilket innebär att de inte driver verksamheterna själva utan har fokus på att äga aktier och andelar i andra bolag.

Syftet är att kontrollera och samarbeta med dessa dotterbolag i deras strategi, det kan handla om att hantera risker eller optimera vinstutdelningen.

Trögt att få loss kapital på Wall Street

ANNONS

Det är uppenbart att det blivit mer svårt att få finansiering på Wall Street, och både riskkapitalbolag och investeringsbanker försöker dammsuga marknaden globalt i jakten på talanger som bidrar till att deras affärsverksamheter återhämtas. I det ingår även att vässa bolagens marknadsföring.

Holdingtrenden, som belägrar många av företagen, är en följd av stigande räntor och marknadsvolatilitet, detta har bromsat private equity-branschens affärer.

”Medan affärsflödet är cykliskt är behovet av att säkra kapital permanent – företag investerar i förväg”, säger Sasha Jensen, grundare och vd för Jensen Partners, ett globalt rekryteringsföretag för chefer, till den amerikanska finansnyhetskanalen som konstaterar med hänvisning till Kyle Walters från PitchBook att även om det är problematiskt att få in nytt kapital, så ruvar ”många stora amerikanska företag fortfarande på nästan 1 biljon dollar i outnyttjat kapital, även känt som torrt krut”.

Läs även: Morgan Stanley-chefen – från rullande recession till rullande återhämtning DagensPS