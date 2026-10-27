Sydkoreas ekonomi växer – stor uppgång på börsen
Sydkoreanska Kospi stiger flera procent sedan landets ekonomi växte tre gånger snabbare än väntat under det tredje kvartalet.
Hos flera andra ledande index i Asien går det dock knackigare under den inledande tisdagshandeln.
Vid lunchtid är Kospi upp hela 3,7 procent.
Även japanska Nikkei 225 klättrar, med 2,0 procent, och det bredare Topix likaså med 0,7 procent.
I Kina ser det dock mörkare ut. Shenzhen faller 0,3 procent och Shanghai 0,1.
Hongkongbaserade Hang Seng tappar 0,1 procent.