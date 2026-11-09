Munter måndag bland börserna i Asien
De ledande indexen i Asien vänder förra veckans ras och svänger uppåt på många håll under den inledande måndagshandeln.
Tokyobörsens Nikkei 225 var vid stängning i fredags ned hela 6,0 procent. Under den nya handelsveckans första dag går indexet tvärtom rejält upp med 3,2 procent. Även det bredare Topix klättrar, med 3,4 procent,
Sydkoreanska Kospi följer samma mönster och är upp 1,7 procent.
I Kina är uppgångarna något blygsammare med 0,5 procent för Shangahi samt 0,3 för Shenzhen.
Hongkongbaserade Hang Seng lyfter med 0,2 procent.