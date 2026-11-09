Munter måndag bland börserna i Asien

Tokyobörsens Nikkei 225 var vid stängning i fredags ned hela 6,0 procent. Under den nya handelsveckans första dag går indexet tvärtom rejält upp med 3,2 procent. Även det bredare Topix klättrar, med 3,4 procent,

De ledande indexen i Asien vänder förra veckans ras och svänger uppåt på många håll under den inledande måndagshandeln.

Tokyobörsens Nikkei 225 var vid stängning i fredags ned hela 6,0 procent. Under den nya handelsveckans första dag går indexet tvärtom rejält upp med 3,2 procent. Även det bredare Topix klättrar, med 3,4 procent,