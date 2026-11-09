Börsveckan ser ut att öppna svagt nedåt

En öppning nedåt skulle stå i kontrast till börslyften på de flesta asiatiska börserna under nattens handel, där teknikaktier i Tokyo och Taiwan drar i väg kraftigt uppåt efter förra veckans bakslag.

På Wall Street blev det en rekyl uppåt i fredags efter de stora kursrasen – särskilt för AI-exponerade aktier – i torsdags. Tekniktunga Nasdaqbörsen avslutade veckan med en uppgång på 1,1 procent, vilket reducerade nedgången under den stökiga börsveckan till 3,3 procent.

Stockholmsbörsens OMXS-index sjönk 0,8 procent i fredags, vilket skruvade ned uppgången hittills i år till 8,7 procent.