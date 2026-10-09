Svenska storbanker rankas som säkrast i världen

”Svenska banker tar stora kliv i år”, konstaterar Global Finance.

Handelsbanken klättrar fyra platser, från nummer fem till nummer ett. Swedbank hoppar upp 16 placeringar till andraplatsen, medan SEB stiger 15 platser till nionde plats.

Även Nordea, med huvudkontor i Helsingfors, är uppe i toppskiktet med en femteplacering, medan DNB Bank rankas som den 15:e säkraste och Danske Bank som nummer 25.

I rankningen, som bygger på en sammanställning av kreditbetyg från ratinginstituten Moody's, S&P Global och Fitch, ingår inte offentligägda banker.