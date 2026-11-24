Svallvågor från USA bland börserna i Asien
De ledande indexen i Asien följer de branta uppgångarna på Wall Street och stiger kraftigt under den inledande tisdagshandeln.
Beskedet om att Jensen Huang återvänder som vd för Nvidia fick börsen i New York att rusa rejält på måndagskvällen.
När börserna i Asien öppnade några timmar senare var uppgångarna framträdande även där.
Sydkoreanska Kospi, där bland annat jätten Samsung Electronics är noterad, stiger raketartat med 7,2 procent.
I Japan går det också kraftigt uppåt. Nikkei 225 klättrar med 4,1 procent och det bredare Topix ökar med 2,5 procent.
Kinesiska Shenzhen stiger något mindre, med 1,0 procent, och Shanghai med 0,5 procent.
Hongkongbaserade Hang Seng går dock mot strömmen och sjunker med 0,4 procent.