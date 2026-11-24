Onödigt höga avgifter kan minska din pension

När börserna i Asien öppnade några timmar senare var uppgångarna framträdande även där.

Sydkoreanska Kospi, där bland annat jätten Samsung Electronics är noterad, stiger raketartat med 7,2 procent.

I Japan går det också kraftigt uppåt. Nikkei 225 klättrar med 4,1 procent och det bredare Topix ökar med 2,5 procent.

Kinesiska Shenzhen stiger något mindre, med 1,0 procent, och Shanghai med 0,5 procent.

Hongkongbaserade Hang Seng går dock mot strömmen och sjunker med 0,4 procent.