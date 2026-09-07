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Börs & Finans

Svag börsnedgång väntas

Börsen väntas ringa in med små rörelser. Arkivbild.
Börsen väntas ringa in med små rörelser. Foto: Stina Stjernkvist/TT
I fredags avslutade börserna blandat, det var upp Stockholm, men något ner på Wall Street.

Stockholmsbörsen väntas sjunka svagt i inledningen, indikerar förhandeln.

I fredags avslutade börserna blandat, det var upp Stockholm, men något ner på Wall Street.

Under nattens Asienhandel har flera av de tyngre börserna stigit, men i Kina pekar pilarna ned.

Oljepriset har stigit. Ett fat Nordsjöolja kostar på måndagsmorgonen 97,35 dollar. Gaspriset på den europeiska börsen drar iväg till nya rekordnivåer, till närmare 75 euro per megawattimme.

Klockan 8 kommer svensk inflationsstatistik. Genomsnittprognosen bland ekonomerna ligger på en årlig prisökningstakt på 0,9 procent, enligt måttet KPIF. I juli låg inflationen på 0,7 procent.

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