Svag börsnedgång väntas
Stockholmsbörsen väntas sjunka svagt i inledningen, indikerar förhandeln.
I fredags avslutade börserna blandat, det var upp Stockholm, men något ner på Wall Street.
Under nattens Asienhandel har flera av de tyngre börserna stigit, men i Kina pekar pilarna ned.
Oljepriset har stigit. Ett fat Nordsjöolja kostar på måndagsmorgonen 97,35 dollar. Gaspriset på den europeiska börsen drar iväg till nya rekordnivåer, till närmare 75 euro per megawattimme.
Klockan 8 kommer svensk inflationsstatistik. Genomsnittprognosen bland ekonomerna ligger på en årlig prisökningstakt på 0,9 procent, enligt måttet KPIF. I juli låg inflationen på 0,7 procent.