Svag börsnedgång väntas

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Under nattens Asienhandel har flera av de tyngre börserna stigit, men i Kina pekar pilarna ned.

Oljepriset har stigit. Ett fat Nordsjöolja kostar på måndagsmorgonen 97,35 dollar. Gaspriset på den europeiska börsen drar iväg till nya rekordnivåer, till närmare 75 euro per megawattimme.

Klockan 8 kommer svensk inflationsstatistik. Genomsnittprognosen bland ekonomerna ligger på en årlig prisökningstakt på 0,9 procent, enligt måttet KPIF. I juli låg inflationen på 0,7 procent.