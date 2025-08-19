Styrelseledamot i Saab sexchattade med 14-åring

Webbplatsen Dumpen har som affärsidé att avslöja och hänga ut vuxna personer, som misstänks för att försöka inleda sexuella kontakter med minderåriga.

Nu har man publicerat en videokonfrontation med en man som haft höga positioner inom börsnoterade Saab och varit medlem av koncernstyrelsen sedan 2008, skriver Verkstäderna.

Trodde det var en 14-åring

Mannen ska under flera veckor ha skrivit med vad han trodde var en 14-årig flicka.

Meddelandena har handlat om sex och om vad mannen och flickan skulle göra när de träffades.

Mannen fick i stället möta representanter för Dumpen, men nekade till att han betett sig olämpligt.