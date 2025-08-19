En styrelseledamot i Saab har lämnat styrelsen sedan han avslöjats med att ha sexchattat med vad han trodde var en 14-årig flicka.
Styrelseledamot i Saab sexchattade med 14-åring
Mest läst i kategorin
Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie
Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk aktie har sjunkit som en sten senaste året. Men nu ser Aktiespararnas expert ett rejält köpläge och tror på en uppsida på nära 60 procent. ”Utsikterna är fortsatt goda och aktien har blivit riktigt billig”, skriver intresseorganisationens analytiker Jan Lindroth i en färsk analys. Läs även: Efter danska börsens smäll: …
Strategen: Här finns chans till fortsatt börsuppgång
Världens börser har studsat upp rejält sedan tullkraschen i våras. Men än kan det finnas chans till ännu högre börsuppgång menar flera experter. ”Det är här vinsterna finns och då tycker jag att man kan vara exponerad mot det”, säger exempelvis Maria Landeborn, senior strateg på Danska Bank till Dagens Industri. Läs även: ”Bäst att …
Efter danska börsens smäll: Här är aktien som rusar
Den danska börsen har fullständigt havererat i år med en nedgång på som värst 33 procent i början av augusti. På måndagen lyfter dock Köpenhamns index med 2,6 procent efter första timmarnas handel och en dansk aktie rusar över 16 procent på positiva nyheter från USA. Läs även: Därför rusar Oslobörsen: ”En högborg för kassaflöden” …
Topplistan - de rikaste länderna i Europa
Rikaste länderna i Europa får ny rangordning i en färsk rapport – och Sverige finns med, men långt från toppen. Vilket europeiskt land har mest pengar på fickan när det gäller total personlig förmögenhet? En ny rapport från UBS ger svaret, och listan bjuder på några väntade men också överraskande placeringar. Missa inte: Spanjor tar …
Försvarsjätte lovar billigare stridsvagnar
Stora försvarsutgifter ger stora beställningar. Ett plusvärde av det är att exempelvis stridsvagnar blir billigare, säger Rheinmetalls chef. ”Kostnaden kommer att gå ner och inte upp”. Det är Armin Pappergers besked till Financial Times, som förmedlat farhågor om att de växande europeiska försvarsbudgetarna kommer att leda till prisinflation och dåligt värde för skattebetalarna. Armin Papperger …
Webbplatsen Dumpen har som affärsidé att avslöja och hänga ut vuxna personer, som misstänks för att försöka inleda sexuella kontakter med minderåriga.
Nu har man publicerat en videokonfrontation med en man som haft höga positioner inom börsnoterade Saab och varit medlem av koncernstyrelsen sedan 2008, skriver Verkstäderna.
Saab köper upp sin underleverantör. Dagens PS
Trodde det var en 14-åring
Mannen ska under flera veckor ha skrivit med vad han trodde var en 14-årig flicka.
Meddelandena har handlat om sex och om vad mannen och flickan skulle göra när de träffades.
Mannen fick i stället möta representanter för Dumpen, men nekade till att han betett sig olämpligt.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
”Medvetna om händelsen”
”Vi är medvetna om händelsen”, skriver Saab i ett mejl till Aftonbladet.
”Personen i fråga valde att själv kontakta oss för att informera om läget och ombads då att omedelbart lämna sin plats som arbetstagarrepresentant i styrelsen vilket personen också gjorde. Därför finns han nu inte längre listad som arbetstagarrepresentant i styrelsen på vår hemsida”, meddelar Saabs presschef Mattias Rådström.
Representerade facket
Mannen är nu borttagen som styrelseledamot på Saabs hemsida och bolaget hanterar händelsen som ett ”personalärende”.
”Saab tar kraftfullt avstånd från alla former av kränkningar eller övergrepp mot barn och arbetar systematiskt och engagerat med frågor som rör mänskliga rättigheter, både i Sverige och internationellt”, understryker Rådström.
Saabs aktie för dyr? Försvarsbolaget splittrar analytikerna. Dagens PS
Börsens jättar vacklar – men ledarna ser ljuset i tunneln. Realtid
Senaste nytt
Expertens råd på börsen till småsparare i höst
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat. Inför hösten har han flera konkreta råd till investerare. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Mer positiv än förra hösten Inför hösten 2024 trodde börsexperten Peter Nelson …
Hamas öppnar för vapenvila och släppta gisslan
Bollen ligger på Israels planhalva. Sedan Hamas sagt ja till ett förslag om vapenvila väntar nu medlarna i Gazakriget spänt på Israels svar. Hamas har sagt ja till det förslag om vapenvila som ligger på förhandlingsbordet, uppgav källor inom den terrorstämplade extremiströrelsen på måndagen. Timmarna senare uppgav Egypten och Qatar, som medlar i kriget i …
Först ut: Långa paketbud med drönare
”Jag skulle nog säga att det här är Sverige-premiär”, säger projektledaren. Det handlar om leveranser med drönare över inlandet i norr. Under sommaren har flera lyckade testflygningar gjorts mellan Dåva och Holmön, en sträcka på 35 kilometer. Denna vecka testar man längre sträckor och låter drönare lastade med paket flyga från Åsele till Fjälltuna utanför …
AI-datacenter kan stängas i Texas – elnätet räcker inte till
Elbehovet i USA rusar när industrin elektrifieras och datacenter växer fram i snabb takt. Samtidigt är näten byggda för en annan tid. I Delstaten Texas i USA står man nu inför en dramatisk utveckling. AI-datacenter kan tvingas stänga när elnätet inte längre klarar trycket. Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens …
Så placerar du dina pengar som en miljonär
De flesta av oss är inte miljonärer. Men deras sätt att hantera pengar kan vi alla inspireras av. Miljonärer finns det numera rätt gott om.? Bara hos Avanza finns det idag över 120 000 miljonärer. I Sverige fanns det dessutom 575 000 dollarmiljonärer under 2023, enligt SVT. Så här placerar dessa personer sina pengar, hävdar Yahoo …