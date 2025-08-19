Dagens PS
Dagensps.se
Styrelseledamot i Saab sexchattade med 14-åring

Avslöjad - sexchattade med 14-åring
En styrelseledamot i Saab har sexchattat med vad han trodde var en 14-årig flicka och har nu uppmanats lämna och lämnat bolagsstyrelsen. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

En styrelseledamot i Saab har lämnat styrelsen sedan han avslöjats med att ha sexchattat med vad han trodde var en 14-årig flicka.

Webbplatsen Dumpen har som affärsidé att avslöja och hänga ut vuxna personer, som misstänks för att försöka inleda sexuella kontakter med minderåriga.

Nu har man publicerat en videokonfrontation med en man som haft höga positioner inom börsnoterade Saab och varit medlem av koncernstyrelsen sedan 2008, skriver Verkstäderna.

Saab köper upp sin underleverantör. Dagens PS

Trodde det var en 14-åring

Mannen ska under flera veckor ha skrivit med vad han trodde var en 14-årig flicka.

Meddelandena har handlat om sex och om vad mannen och flickan skulle göra när de träffades.

Mannen fick i stället möta representanter för Dumpen, men nekade till att han betett sig olämpligt.

Saabs styrelseledamot konfronterades av Dumpen efter ett längre textutbyte av sexuell karaktär mellan mannen och vad han trodde var en 14-åring. (Foto: Matt Houston/AP-TT)
”Medvetna om händelsen”

”Vi är medvetna om händelsen”, skriver Saab i ett mejl till Aftonbladet.

”Personen i fråga valde att själv kontakta oss för att informera om läget och ombads då att omedelbart lämna sin plats som arbetstagarrepresentant i styrelsen vilket personen också gjorde. Därför finns han nu inte längre listad som arbetstagarrepresentant i styrelsen på vår hemsida”, meddelar Saabs presschef Mattias Rådström.

Representerade facket

Mannen är nu borttagen som styrelseledamot på Saabs hemsida och bolaget hanterar händelsen som ett ”personalärende”.

”Saab tar kraftfullt avstånd från alla former av kränkningar eller övergrepp mot barn och arbetar systematiskt och engagerat med frågor som rör mänskliga rättigheter, både i Sverige och internationellt”, understryker Rådström.

Saabs aktie för dyr? Försvarsbolaget splittrar analytikerna. Dagens PS

Börsens jättar vacklar – men ledarna ser ljuset i tunneln. Realtid

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

