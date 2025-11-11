Storbanken: "Värt 200 miljarder om 5 år"

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Hawk Infinity kommer att inom fem år kunna konkurrera med de största bolagen på Oslo-börsen.

Investeringsbolaget har vuxit i en rasande takt med 60 förvärv på två år, skriver Dagens näringsliv.

När gruppen nu söker externt kapital för första gången sker det med rådgivare från SEB, som gör en uppseendeväckande analys.

Bolaget som gått från ett par miljarder kronor i värdering i början av 2024 värderas nu till 20 miljarder – men det är bara början, enligt SEB.

Nu kan Norge svartlistas i USA. Dagens PS

”Personlig och kulturell matchning”

Storbanken tar ifrån skosulorna och förklarar att Hawk Inifinity kan vara värt 200 miljarder inom 5 år.

Rapporten har skrivits av Markus Heiberg på SEB tillsammans med två kollegor i Sverige. Enligt den har Hawk skapat en “flexibel men disruptiv modell” för att förvärva entreprenörsägda företag.

“Enligt vår uppfattning är Hawks viktigaste konkurrensfördel inom fusioner och förvärv svår att replikera; en personlig och kulturell matchning med grundarna. I dag ägs nästan 50 procent av aktierna av grundarna av förvärvade företag”, skriver de.