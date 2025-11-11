Dagens PS
Storbanken: "Värt 200 miljarder om 5 år"

Värderas till 200 miljarder inom 5 år
I nivå med de största bolagen på Oslobörsen redan om 5 år. Framtiden för Hawk Infinity enligt en färsk analys från SEB. (Foto: Erik Johansen/NTB-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

SEB tror att Hawk Infinity kan vara värt 200 miljarder kronor inom 5 år. Det skulle göra bolaget till ett av Oslo-börsens största.

Hawk Infinity kommer att inom fem år kunna konkurrera med de största bolagen på Oslo-börsen.

Investeringsbolaget har vuxit i en rasande takt med 60 förvärv på två år, skriver Dagens näringsliv.

När gruppen nu söker externt kapital för första gången sker det med rådgivare från SEB, som gör en uppseendeväckande analys.

Bolaget som gått från ett par miljarder kronor i värdering i början av 2024 värderas nu till 20 miljarder – men det är bara början, enligt SEB.

”Personlig och kulturell matchning”

Storbanken tar ifrån skosulorna och förklarar att Hawk Inifinity kan vara värt 200 miljarder inom 5 år.

Rapporten har skrivits av Markus Heiberg på SEB tillsammans med två kollegor i Sverige. Enligt den har Hawk skapat en “flexibel men disruptiv modell” för att förvärva entreprenörsägda företag.

“Enligt vår uppfattning är Hawks viktigaste konkurrensfördel inom fusioner och förvärv svår att replikera; en personlig och kulturell matchning med grundarna. I dag ägs nästan 50 procent av aktierna av grundarna av förvärvade företag”, skriver de.

I nivå med de största

Om SEB:s analys stämmer kommer Hawk Inifitys värde att vara jämförbart med några av Oslo-börsens största bolag i dag.

Som jämförelse noterar Dagens näringsliv att Kongsberg Group värderas till 220 miljarder, Telenor till 204 miljarder och Aker BP till 163 miljarder norska kronor.

SEB utgår från ett antagande om att Hawk fortsätter att köpa företag i snabb takt och samtidigt har en viss organisk tillväxt.

SEB lyfter fram Visma som ett exempel, ett bolag somm värderas till 215 miljarder kronor när man tog in externa investerare 2023, 27 år efter starten 1996.

Sedan dess har cirka 350 förvärv skett och Visma är reda att bli en av Europas största noteringar när det börsnoteras i London näta år.

Vill ha 1 miljard

Hawk Infinity vill ta in 1 miljard norska kronor i nytt kapital. Som SEB beskriver sker en stor andel av Hawks förvärv också genom tryckning av nya aktier som grundarna får i avräkning.

Den risk SEB ser är att den framtida tillväxten inte blir i nivå med den Hawk har haft i snabb takt nu, samtidigt som konkurrensen om bra företagsförvärv ökar och de därmed även blir dyrare.  

OslobörsenSEB
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

