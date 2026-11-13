Stora störningar för Microsoft

Saab nära jätteaffär på 35 miljarder – ska stängas ”inom veckor”

Saab närmar sig en potentiell jätteaffär med Kanada värd omkring 35 miljarder kronor. Landets industriminister säger att regeringen vill få uppgörelsen i hamn och att ett viktigt partnerskap måste vara klart inom veckor. Saab är nära att ro hem en av sina större internationella affärer. Kanada planerar att köpa upp till sex spanings- och ledningsflygplan …