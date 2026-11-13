Stora störningar för Microsoft
Teknikjätten Microsofts olika tjänster drabbades på torsdagskvällen av stora störningar.
Problemen drabbade användare av företagets tjänst Microsoft 365, som bland annat innehåller Outlook och Teams, i som mest 74 länder, enligt sajten Downdetector.
Microsoft uppger att händelsen berodde på ”ökad belastning” på företagets infrastruktur. Tjänsterna ska omkring midnatt successivt börjat fungera igen, men enligt Microsoft kan det ta tid innan alla kunder kan använda alla tjänster igen.