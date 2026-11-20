AI-jätten Anthropic rusade under gårdagen i samband med sin börsentré. Börsintroduktionen blev den största någonsin för bolaget som är känt för AI-assistenten Claude. Aktien var upp 17,1 procent vid börsstängning i USA. Samtidigt föll USA-börserna kraftigt där tekniktunga Nasdaq tappade mest.

Nedgångarna har fortsatt i Asien med stora fall på flera håll. Tokyobörsens Nikkei 225 faller över 5 procent. Även i Sydkorea och Kina lyser det rött.

På morgonen kostar ett fat Nordsjöolja (brent) drygt 92 dollar.