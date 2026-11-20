Stora nedgångar – Stockholmsbörsen väntas sjunka
Stockholmsbörsen väntas inleda tydligt nedåt, enligt IG Markets.
Enligt terminshandeln väntas en nedgång på 1,4 procent. Flera andra europeiska börser ser ut att inleda på samma tema.
AI-jätten Anthropic rusade under gårdagen i samband med sin börsentré. Börsintroduktionen blev den största någonsin för bolaget som är känt för AI-assistenten Claude. Aktien var upp 17,1 procent vid börsstängning i USA. Samtidigt föll USA-börserna kraftigt där tekniktunga Nasdaq tappade mest.
Nedgångarna har fortsatt i Asien med stora fall på flera håll. Tokyobörsens Nikkei 225 faller över 5 procent. Även i Sydkorea och Kina lyser det rött.
På morgonen kostar ett fat Nordsjöolja (brent) drygt 92 dollar.