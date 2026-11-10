Stora Ensos aktieägare riskerar skattesmäll – myndigheten slår till

Upplägget innebär att varje aktieägare får en ny aktie i det avknoppade bolaget för varje aktie som ägs i Stora Enso. Ägarna behåller också sina befintliga aktier i skogskoncernen.

Men nu har en skattetvist uppstått som kan få konsekvenser för svenska småsparare.

Aktieägarna riskerar skatt på nya aktier

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked som innebär att aktieägarna inte behöver betala skatt när de får aktierna i Bergslagets Skogar. Beskattningen ska i stället ske först när aktierna säljs.

Skatteverket har dock överklagat beskedet till Högsta förvaltningsdomstolen. Om myndigheten får rätt kan svenska aktieägare behöva beskattas redan vid tilldelningen av aktierna – trots att de inte har gjort någon försäljning.

Det är en osäkerhet som kan bli besvärlig för privata investerare.

”Det skapar en osäkerhet för många av dem som sitter med Stora Enso-aktier i Sverige”, säger Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna, till Affärsvärlden.

Viktigt besked inför avknoppningen

Stora Enso har tidigare uppgett att den svenska skattebedömningen innebär att avknoppningen inte ska utlösa omedelbar beskattning. Bolaget inväntar nu Högsta förvaltningsdomstolens slutliga avgörande.

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I Finland har skatteförvaltningen lämnat ett besked om att delningen ska vara skattemässigt neutral för finska aktieägare. Den svenska frågan är däremot fortfarande föremål för rättslig prövning.

Nästa viktiga datum för aktieägarna är den 15 december. Då väntas Stora Enso hålla en extra bolagsstämma där delningen ska godkännas. En informationsbroschyr med ytterligare detaljer om avknoppningen ska publiceras senast den 24 november.

Den planerade avknoppningen ska genomföras den 31 mars 2027.

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