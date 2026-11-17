På de större börserna i Asien lyser det rött och under gårdagen var det breda nedgångar på börsen i USA.

Det pekar nedåt för Stockholmsbörsen i terminshandeln på IG Markets. Trenden är den samma på ledande Europabörser.

På de större börserna i Asien lyser det rött och under gårdagen var det breda nedgångar på börsen i USA.