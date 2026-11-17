Stockholmsbörsen väntas öppna nedåt
Det pekar nedåt för Stockholmsbörsen i terminshandeln på IG Markets. Trenden är den samma på ledande Europabörser.
På de större börserna i Asien lyser det rött och under gårdagen var det breda nedgångar på börsen i USA.
Turbulensen fortsätter hos Nvidia som rasade drygt 4 procent. Även flera av bolagets konkurrenter föll kraftigt. AI-jätten släpper sin kvartalsrapport i kväll efter börsstängning i USA.
Oljepriset har fortsatt nedåt och Nordsjöoljan (Brent) kostar på tisdagsmorgonen runt 92 dollar fatet.