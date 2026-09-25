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Börs & Finans

Stockholmsbörsen öppnar på plus

Stockholmsbörsen ser ut att öppna uppåt. Arkivbild.
Stockholmsbörsen ser ut att öppna uppåt. Foto: Christine Olsson/TT
Merparten av bolagen på OMXS30-index lyfter. Verkstadsbolag som ABB och Sandvik stiger 2,2 respektive 1,8 procent.

Stockholmsbörsen inleder veckans sista handelsdag på plus. Det breda OMXS-index stiger 1 procent i den inledande handeln.

Merparten av bolagen på OMXS30-index lyfter. Verkstadsbolag som ABB och Sandvik stiger 2,2 respektive 1,8 procent.

Livekasinobolaget Evolution går mot strömmen och tappar 1,4 procent.

Oljepriset drog uppåt på torsdagen men har sedan fallit tillbaka något. Ett fat Nordsjöolja (Brent) kostar nu drygt 105 dollar.

En euro kostar 11,28 kronor medan dollarn noteras till 9,91 kronor.

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