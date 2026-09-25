Stockholmsbörsen öppnar på plus

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Livekasinobolaget Evolution går mot strömmen och tappar 1,4 procent.

Oljepriset drog uppåt på torsdagen men har sedan fallit tillbaka något. Ett fat Nordsjöolja (Brent) kostar nu drygt 105 dollar.

En euro kostar 11,28 kronor medan dollarn noteras till 9,91 kronor.