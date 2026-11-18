USA-börserna föll på tisdagen där bland annat Nvidias aktie stängde på minus. Kvartalsrapporten som släpptes efter börsstängning visade på en högre omsättning och en hög vinst än väntat.

I efterhandeln steg aktien. AI-jättens aktie har pressats hårt på grund av vd:n Jensen Huangs otrohetsaffärer och hans avgång.

På börserna i Asien har det mest pekat nedåt i onsdagshandeln.

Priset på Nordsjöolja (Brent) fortsätter att pendla kring 92 dollar fatet.

En dollar går för 10,15 kronor och en euro kostar 11,14 kronor.