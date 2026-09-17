Stillhet på de asiatiska börserna

Amerikanska centralbanken Fed meddelade under onsdagskvällen svensk tid en höjning av styrräntan med en kvarts procentenhet till intervallet 3,75–4,00 procent.

President Donald Trump, till synes inte helt nöjd med beskedet, kommenterade med versaler att räntan i stället borde sänkas fort och att Fed försöker framställa honom i dålig dager.

Börserna i Asien tycks reagera med större lugn. På Tokyo-börsen i Japan ökar Nikkei 225 med 0,1 procent och Topix med 0,7 procent. I Sydkorea står Kospi på plus 0,2 procent kring lunchtid.

Shenzhen-börsen i Kina backar med 0,1 procent medan Shanghai tappar 0,3 procent. Hongkong-baserade Hang Seng ser något större rörelser och backar med 1,1 procent.