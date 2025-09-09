Färjerederiet Stena Line tar över hamnverksamheten i Liepaja i Lettland genom att förvärva samtliga aktier i hamnbolaget Terrabalt.
Stena Line köper Lettlands tredje största hamn
”Vår investering i Liepaja innebär att vi fortsätter att vara en långsiktig partner till Lettland och bidrar till fortsatt utveckling av konkurrenskraft och tillväxt för landet. Vi tror på en blomstrande framtid för Östersjö-regionen”, säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson i en kommentar.
Köpet av Terrabalt innebär att Stena Line tar över verksamheten som operatör i Roro- och godsterminalen i Liepaja, som är Lettlands tredje största hamn.
Stena Line trafikerar i dag rutten Liepaja – Travemünde med två fartyg.
Stena Line mål: Att bygga för framtiden
”Motståndskraft i handel och leveranskedjor kräver ett långsiktigt perspektiv, och i nära samarbete med den lettiska staten, Liepajas Special Economic Zone och inte minst våra kunder fortsätter vi att bygga för framtiden”, säger Carl-Johan Hellner, COO Ports & Terminals på Stena Line, i pressmeddelandet.
Stena Lines Östersjönätverk förbinder länder i regionen. Färjeförbindelsen Ventspils–Nynäshamn länkar samman Lettland med Sverige och trafikeras av två fartyg. Sedan maj 2023 äger Stena Line även hamnverksamheten i Ventspils, Lettlands näst största hamn.
Rutten Gdynia–Karlskrona förbinder Polen med Sverige och trafikeras av tre fartyg, där Stena Line även har en majoritetsandel i hamnoperatören KBP (Karlskrona Baltic Port). LInjen Trelleborg–Rostock erbjuder en direkt förbindelse mellan Sverige och Tyskland och trafikeras av landets två enda järnvägsanpassade färjor.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
