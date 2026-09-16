Spretigt på börserna i Asien
Den avvaktande veckan fortsätter med blandade resultat på börserna i Asien.
Wall Street stängde nedåt på tisdagen inför onsdagens räntebesked från amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed). På de asiatiska börserna syns dock ingen bred trend att följa efter.
Sydkoreanska Kospi är vid lunchtid upp 0,4 procent.
I Kina klättrar Shenzhen 0,9 procent medan Shanghai är plus 0,2 procent.
Hongkongbaserade Hang Seng tappar dock 0,1 procent, likt det japanska huvudindexet Nikkei 225. Bredare Topix står dock på plus 0,5 procent.