Spotify passerade för första gången 300 miljoner betalande användare under andra kvartalet. Det är en milstolpe ingen streamingtjänst nått tidigare. Ändå föll aktien när rapporten presenterades. Förklaringen ligger inte i tillväxten, utan i vinsten per aktie och en försiktig prognos för resten av året.
Spotify når 300 miljoner betalande användare, men aktien faller
Spotify redovisade en omsättning på 4,78 miljarder euro för andra kvartalet, en ökning med 14 procent jämfört med samma period i fjol, ungefär i linje med analytikernas förväntningar.
Antalet betalande Premium-användare steg till 300 miljoner, en ökning med 9 procent och 7 miljoner fler än föregående kvartal. Det är bättre än bolagets egen prognos på 6 miljoner nya konton. Det totala antalet månatliga aktiva användare växte 12 procent till 777 miljoner.
Lönsamheten under förväntningar
Ändå föll aktien mellan 4 och 6 procent i förhandeln. Förklaringen ligger inte i tillväxtsiffrorna utan i lönsamheten: vinsten per aktie landade på 2,61 euro, klart under analytikernas snittprognos på 2,80 euro.
Vinsten pressades av högre utgifter för marknadsföring och AI, vilket väckt frågor om huruvida Spotify kan hålla i tillväxten i takt med att streamingmarknaden mognar.
Tredje kvartalet oroar
Rörelseresultatet var i sig starkt: 655 miljoner euro, en ökning med 61 procent och över bolagets egen prognos på 630 miljoner euro. Bruttomarginalen nådde rekordnivån 33,4 procent.
Problemet för aktiekursen låg i stället i framåtblicken. Spotify pekar på ett rörelseresultat på 670 miljoner euro för tredje kvartalet, under analytikernas snitt på cirka 678 miljoner euro. Samtidigt som bruttomarginalen väntas sjunka något till 32,9 procent – ett steg tillbaka från kvartalets rekordnivå.
Ökad friktion för gratisversion
Rapporten var också den första för Spotifys nya samledarskap, Alex Norström och Gustav Söderström, som tagit över efter Daniel Ek.
Bolaget varnade samtidigt för att gratisversionens tillväxt under tredje kvartalet kommer påverkas av vad man kallar ”ökad friktion”. Alltså medvetna förändringar i produkten och fler annonser, trots att det kan bromsa användartillväxten på kort sikt.
”Det här kommer att bidra positivt till vår potential över tid. Vi förväntar oss inte att det sker på bekostnad av vår prenumeranttillväxt”, sa Norström.
Framtidsutsikter styr marknaden
Mönstret är inte nytt för Spotify under 2026. Redan efter första kvartalets rapport i april föll aktien över 12 procent, då trots starka siffror för det kvartalet.
Detta var enbart på grund av en försiktig prognos för kvartalet som nu rapporterats. Marknaden tycks alltså genomgående reagera starkare på Spotifys framtidsutsikter än på de faktiska resultaten.