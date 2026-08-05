Spotify når 300 miljoner betalande användare, men aktien faller

Tredje kvartalet oroar

Rörelseresultatet var i sig starkt: 655 miljoner euro, en ökning med 61 procent och över bolagets egen prognos på 630 miljoner euro. Bruttomarginalen nådde rekordnivån 33,4 procent.

Problemet för aktiekursen låg i stället i framåtblicken. Spotify pekar på ett rörelseresultat på 670 miljoner euro för tredje kvartalet, under analytikernas snitt på cirka 678 miljoner euro. Samtidigt som bruttomarginalen väntas sjunka något till 32,9 procent – ett steg tillbaka från kvartalets rekordnivå.

Ökad friktion för gratisversion

Rapporten var också den första för Spotifys nya samledarskap, Alex Norström och Gustav Söderström, som tagit över efter Daniel Ek.

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Bolaget varnade samtidigt för att gratisversionens tillväxt under tredje kvartalet kommer påverkas av vad man kallar ”ökad friktion”. Alltså medvetna förändringar i produkten och fler annonser, trots att det kan bromsa användartillväxten på kort sikt.

”Det här kommer att bidra positivt till vår potential över tid. Vi förväntar oss inte att det sker på bekostnad av vår prenumeranttillväxt”, sa Norström.

Framtidsutsikter styr marknaden

Mönstret är inte nytt för Spotify under 2026. Redan efter första kvartalets rapport i april föll aktien över 12 procent, då trots starka siffror för det kvartalet.

Detta var enbart på grund av en försiktig prognos för kvartalet som nu rapporterats. Marknaden tycks alltså genomgående reagera starkare på Spotifys framtidsutsikter än på de faktiska resultaten.