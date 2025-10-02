Sparpaket och ny vd ska driva upp kursen

Humble Group är fokuserad på FMCG, Fast Moving Consumer Goods eller snabbrörliga konsumtionsvaror på svenska.

Det är produkter som säljs snabbt, är relativt billiga och som vi köper ofta. Exempel på varor är mat, dryck, toalett- och hygienartiklar.

Humble Group (börskurs Humble Group) har i en rad analyser och börstips setts som en lovande aktie med god potential, men en som samtidigt inte riktigt lyckats krama värdet ur sina förutsättningar.

Nu försöker man bevisa att man kan det, genom att först i september lansera ett sparpaket och på oktobers andra dag byta vd. Simon Petrén får gå och Noel Abdayem lämnar styrelsebordet för vd-stolen.

”Stabil grund” för koncernen

Som alltid är alla överens och nöjda med varandra. Så är följaktligen fallet även när Humble Group städar i ledningen.

”Under Simon Petréns ledning har koncernen genom stark organisk tillväxt och förvärv byggt upp en stabil grund för fortsatt utveckling”, skriver styrelseordföranden Dajana Mirborn.

Men ”när bolaget nu går in i en ny fas med fokus på effektivisering och lönsamhet har vi gemensamt kommit fram till att ett nytt ledarskap är det bästa för bolaget”.

Detta nya ledarskap heter alltså Noel Abdayem.

”Jag vill börja med att tacka styrelsen för förtroendet att kliva in som tillförordnad VD. Med många års erfarenhet i Humble Group vet jag vilken potential som finns i koncernen”, säger Abdayem.