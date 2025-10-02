Dagens PS
Guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud"

Sparpaket och ny vd ska driva upp kursen

Lanserar sparpaket och ny vd för att lyfta kursen
Pändys sura skallar tillhör de produkter som enligt ambitionerna ska förse Humble Group med vinnarskallar på börsen längs vägen. (Foto: Pressbild)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Humble Group sparkar vd Simon Petrén. Det och det nyligen lagda sparpaketet ska driva upp förtroendet för en enligt många undervärderad aktie.

Humble Group är fokuserad på FMCG, Fast Moving Consumer Goods eller snabbrörliga konsumtionsvaror på svenska.

Det är produkter som säljs snabbt, är relativt billiga och som vi köper ofta. Exempel på varor är mat, dryck, toalett- och hygienartiklar.

Humble Group (börskurs Humble Group) har i en rad analyser och börstips setts som en lovande aktie med god potential, men en som samtidigt inte riktigt lyckats krama värdet ur sina förutsättningar.

Nu försöker man bevisa att man kan det, genom att först i september lansera ett sparpaket och på oktobers andra dag byta vd. Simon Petrén får gå och Noel Abdayem lämnar styrelsebordet för vd-stolen.

”Stabil grund” för koncernen

Som alltid är alla överens och nöjda med varandra. Så är följaktligen fallet även när Humble Group städar i ledningen.

”Under Simon Petréns ledning har koncernen genom stark organisk tillväxt och förvärv byggt upp en stabil grund för fortsatt utveckling”, skriver styrelseordföranden Dajana Mirborn.

Men ”när bolaget nu går in i en ny fas med fokus på effektivisering och lönsamhet har vi gemensamt kommit fram till att ett nytt ledarskap är det bästa för bolaget”.

Detta nya ledarskap heter alltså Noel Abdayem.

”Jag vill börja med att tacka styrelsen för förtroendet att kliva in som tillförordnad VD. Med många års erfarenhet i Humble Group vet jag vilken potential som finns i koncernen”, säger Abdayem.

Humble Group är fokuserat på FMCG, snabba konsumentprodukter. Det handlar bland annat om mat, dryck och hygienprodukter. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Sjunkit som en sten

Abdayem är en entreprenörsprofil och storägare i bolaget och får direkt en del att jobba med.

Bolagets aktie har sjunkit med cirka 34 procent sedan årsskiftet, en konkret anledning till det sparpaket man lanserade i september, rimligen även till dagens vd-byte.

“Jag är oerhört stolt över den fantastiska resa vi gjort med Humble Group sedan starten för drygt fem år sedan, när vi tog Pändy till börsen”, säger avgående vd, Simon Petrén i dagens pressmeddelande.

Omsatte 7,7 miljarder 2024

Simon Petrén grundade Pändy som profilerat sig med sockerreducerat godis. Pändy köptes sedan av noterade bolaget Bayn som längs vägen slogs ihop med The Humble Co, grundat av just Noel Abdayem, och ur det kom konstellationen The Humble Group.

En omsättning på 7,7 miljarder kronor 2024 och en vinst efter skatt på 124 miljoner kronor är de senaste siffrorna per helår för bolagsgruppen.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

