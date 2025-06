Sparekonomen sågar börsens comeback: "Inte logisk"

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

“Börsen alltid före verkligheten”

“Det är väldigt märkligt att vi har sett en jätteuppgång på börsen samtidigt som konsumentförtroendet är nere på otroligt låga nivåer både i Europa och USA”, resonerar Mittelman och fortsätter;

“Visst man kan alltid säga att börsen är före verkligheten men nu är det ett stort gap.”

Frida Bratt är också inne på att börsen inte riktigt verkar bry sig om den ekonomiska verkligheten där ute.

“Jag tycker i alla fall att det är mycket som marknaden inte tar in. Det var faktiskt bara en tullpaus som infördes nu. Tullarna är fortfarande på höga nivåer och faktum är att det fortfarande är ett väldigt osäkert läge som får alla att avvakta lite”, säger hon.

Bösprofilen mer optimistisk

John Skogman, daytrader och känd börsprofil, också på plats i studion, är dock mer optimistisk.

“Jag tycker det är lite för mycket “level ett analys” att börsen inte kan fortsätta upp. Det finns ju många positiva scenarier också”, säger han och räknar exempelvis upp ett krigsslut i Ukraina, en tull-deal mellan Kina och USA och den starka tillväxten i Indien som möjliga goda drivkrafter framåt.

“Jag är inte alls lika negativ som många andra”, konstaterar Skogman.

“Sell in may and stay away” lyder ett av många klassiska amerikanskt börsordspråk.

Men när Niklas Andersson, då sparekonom på Avanza, nu med samma roll på nätmäklaren Montrose, undersökte fenomenet för ett par år sedan så var faktiskt inte utfallet så dåligt som myten säger. Sommarbörsen kan vara helt okej avkastningmässigt.

Återstår att se hur varaktig den senaste tidens uppgång på börsen är och hur graferna utvecklar sig sommaren 2025. Nu har i alla fall experterna sagt sitt.

