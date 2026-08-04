Spararna stannar i Sivers Semiconductors – trots raset

Under de följande månaderna steg aktien flera tusen procent.

Lika många äger i dag som på toppen

Vid toppen i mitten av juni kostade aktien över 100 kronor. Sedan kom ett fall till 26,9 kronor i slutet av juli. Men svängningarna fortsätter och på tisdagseftermiddagen är Sivers aktie upp 16 procent för dagen, till över 36 kronor.

Kursrörelserna må svänga, men småspararna är kvar i Sivers Semiconductors aktie och många har dessutom köpt på toppen.

”Antalet ägare ökade i takt med att aktien hela tiden steg. Men sedan det blev pyspunka har ägandet snarast legat still. Vi har lika många kunder som äger Sivers i dag som när aktien stod som högst”, säger Nordnets sparekonom Carl-Henrik Söderberg till Dagens Industri.

”Vet att Sivers har hög risk”

Enligt Carl-Henrik Söderberg är medianinnehavet hos Nordnets kunder relativt litet, omkring 1 750 kronor. Hos Avanza är medianinnehavet värt omkring 1 100 kronor.

”I den klassiska folkaktien Investor är medianvärdet 41 000 kronor. Det tycker jag säger att det finns en riskmedvetenhet hos kunderna, att de vet att Sivers har hög risk”, säger han till Di.

Trots den senaste tidens nedgång är bolaget upp över 700 procent hittills i år.

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