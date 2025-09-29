Den legendariske investeraren Warren Buffetts indikator slår inte bara i taket, den står högre än någonsin tidigare och Wall Street-oraklet har då sagt att aktiehandel är en lek med elden.
Buffetts ”leker med elden”-varning högaktuell
Den så kallade Buffett-indikatorns nivåer ligger nu högre än under IT-bubblan, och även under pandemin.
Nivån är i dag uppe i 217 procent, vilket är rekord.
Buffett: Då leker du med elden
Det här uppger CNBC och citerar vad Warren Buffett tidigare sagt om det:
”Om förhållandet närmar sig 200 % – som det gjorde 1999 och en del av 2000 – leker du med elden”, har den mångårige ikonen på börsen varnat för.
Den omvittnat skarpa investeraren, som står bakom investerarkonglomeratet Berkshire Hathaway och i dag är fyllda 95 år, har också sagt i ett tal 2021 som Fortune refererade då att om indikatorn procentförhållande ”faller till 70 % eller 80 % är det sannolikt att det fungerar mycket bra för dig att köpa aktier”.
Bästa mätaren, enligt börsikonen
Buffetts indikator mäter det totala värdet av aktierna som är listade på USA:s börser mot landets BNP, bruttonationalprodukt.
Enligt den luttrade börsnestorn finns det antagligen ingen bättre mätare på aktievärderingar.
Även andra kända investerare har stor respekt för indikatorn och brukar ta fasta på den.
Det har en längre tid utfärdats varningar för den amerikanska aktiemarknadens extremt höga värderingar, flera experter har talat om ett reellt bubbelhot, främst kopplat till AI, artificiell intelligens där investerare fortsätter pumpa in pengar i så kallade Big Tech-bolag. Till och med OpenAI:s vd Sam Altman är orolig för en AI-krasch:
Läs mer: Nu varnar AI-gurun Sam Altman för en AI-bubbla DagensPS
Läs också: Chefsekonom varnar: AI-bubbla större än dotcom-bubbla DagensPS
Fler varningssignaler för börsen
Förutom flera bedömares farhågor och Buffetts indikator visar andra värderingsindikatorer av börsriktmärket S&P 500:s priser och försäljningar av aktier att dagens nivåer saknar motstycke, nyligen satte nivån nytt rekord – innan den sjönk tillbaka – och stod högre än både under IT-bubblan och covid-smittan, berättar CNBC med hänvisning till Bespoke Investment Group.
När det gäller Warren Buffetts indikator hävdar vissa att den är inaktuell då nya tider råder i den amerikanska ekonomin, en del menar att högre aktievärderingar kan vara motiverade, förklarar den amerikanska nyhetskanalen.
Buffett drar sig snart tillbaka
Buffett själv har inte kommenterat sin indikator på flera år, framgår det.
Dock har han byggt upp en stabil kassa genom Berkshire Hathaway som i dag, enligt CNBC, uppgår till 344,1 miljarder dollar.
Konglomeratet har även sålt av aktier netto elva kvartal i rad.
Buffett planerar för sitt sorti i Berkshire och kronprins är Greg Abel, som tar över vd-rollen.
Läs även: Elbilsjätten BYD till Warren Buffett: Tack och hej DagensPS
Missa inte: Berkshire tappade miljarder när Buffett sa adjö – vad händer nu? Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
