Buffetts ”leker med elden”-varning högaktuell

Den så kallade Buffett-indikatorns nivåer ligger nu högre än under IT-bubblan, och även under pandemin.

Nivån är i dag uppe i 217 procent, vilket är rekord.

ANNONS

Buffett: Då leker du med elden

Det här uppger CNBC och citerar vad Warren Buffett tidigare sagt om det:

”Om förhållandet närmar sig 200 % – som det gjorde 1999 och en del av 2000 – leker du med elden”, har den mångårige ikonen på börsen varnat för.

Den omvittnat skarpa investeraren, som står bakom investerarkonglomeratet Berkshire Hathaway och i dag är fyllda 95 år, har också sagt i ett tal 2021 som Fortune refererade då att om indikatorn procentförhållande ”faller till 70 % eller 80 % är det sannolikt att det fungerar mycket bra för dig att köpa aktier”.