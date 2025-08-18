Dagens PS
SKF säljer flygföretag i USA

SKF säljer USA-bolag inom flyg
SKF har nu sålt ett andra bolag inom flygverksamhet i USA och säger det är en del i att fokusera på koncernens kärnverksamheter. (Foto: Pressbild SKF)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

SKF säljer sin flygverksamhet i Illinois, USA, och hänvisar till att man vill koncentrera sig på sina kärnområden.

SKF (börskurs SKF) säger sig ha ett strategiskt fokus på prioriterade kärnområden inom sin flygverksamhet.

Därför vill man göra sig av med affärsområden utan strategisk betydelse för koncernen och som ett led idet säljer man nu sin verksamhet inom precisionskomponenter i elastomermaterial, PED, i amerikanska Elgin i Illinois.

Elastomerer, även benämnda elaster, är lättrörliga polymerer med egenskapen att kunna töjas avsevärt utan att materialet brister och där de ursprungliga dimensionerna återtas, när belastningen upphör.

Har sålt två bolag i USA

”Tillsammans med den slutförda avyttringen av verksamheten i Hanover, som meddelades den 14 april 2025, förväntas SKF därmed framgångsrikt ha avyttrat båda de verksamheter som inte ingår i kärnverksamheten enligt den strategiska översynen av flygverksamheten”, skriver bolaget i dag.

Försäljningen i PED-verksamheten i Elgin uppgick förra året till motsvarande cirka 260 miljoner kronor.

Nu säljer SKF verksamheten till Carco PRP Group och gör det till ett pris av 70 miljoner dollar, motsvarande 670 miljoner kronor.

SKF och vd Rickard Gustafson tar nu ytterligare steg i att koncentrera verksamheten men även för att snabba på en ökad lönsamhet. (Foto: Thomas Johansson/TT)
Vill speeda upp lönsamheten

”Avyttringarna i Hanover och Elgin är exempel på vårt pågående arbete med att genomföra vår strategi och hantera vår portfölj för att påskynda lönsam tillväxt”, säger Thomas Fröst, chef inom Independent and Energing Business hos SKF.

”Genom detta avtal får Elgin goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet ytterligare, samtidigt som vi kan fokusera på att driva innovation och tillväxt i vår kvarvarande kärnverksamhet inom flygindustrin.”

SKF skriver att man kommer att fortsätta fokusera på ”prioriterade flygsegment avseende lagerprodukter för flygmotorer och flygplansstrukturer”, ett område som står för cirka 6 miljarder kronor i årlig försäljning.

”Dessa områden kommer att stärkas ytterligare genom ökade investeringar i syfte att utveckla digitalisering, automatisering och ytterligare modernisera koncernens fabriker”, är beskedet.

Förra gav 800 miljoner i vinst

Affären kring PED-verksamheten i Elgin väntas vara genomförd fjärde kvartalet i år, under förutsättning av berörda myndigheters godkännande.

I april meddelade SKF att avyttringen av bolagets verksamhet i Hanover, Pennsylvania, var slutförd.

SKF sålde ring- och tätningsverksamheten där för motsvarande 2,05 miljarder kronor  med en realisationsvinst på cirka 800 miljoner kronor.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

