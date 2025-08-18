SKF säljer flygföretag i USA

SKF (börskurs SKF) säger sig ha ett strategiskt fokus på prioriterade kärnområden inom sin flygverksamhet.

Därför vill man göra sig av med affärsområden utan strategisk betydelse för koncernen och som ett led idet säljer man nu sin verksamhet inom precisionskomponenter i elastomermaterial, PED, i amerikanska Elgin i Illinois.

Elastomerer, även benämnda elaster, är lättrörliga polymerer med egenskapen att kunna töjas avsevärt utan att materialet brister och där de ursprungliga dimensionerna återtas, när belastningen upphör.

Sparkar 1 700 trots högre vinst än väntat. Dagens PS

Har sålt två bolag i USA

”Tillsammans med den slutförda avyttringen av verksamheten i Hanover, som meddelades den 14 april 2025, förväntas SKF därmed framgångsrikt ha avyttrat båda de verksamheter som inte ingår i kärnverksamheten enligt den strategiska översynen av flygverksamheten”, skriver bolaget i dag.

Försäljningen i PED-verksamheten i Elgin uppgick förra året till motsvarande cirka 260 miljoner kronor.

Nu säljer SKF verksamheten till Carco PRP Group och gör det till ett pris av 70 miljoner dollar, motsvarande 670 miljoner kronor.

Osäkert i verkstad: Två aktier får analytikerns tips. Dagens PS

ANNONS