SKF säljer sin flygverksamhet i Illinois, USA, och hänvisar till att man vill koncentrera sig på sina kärnområden.
SKF säljer flygföretag i USA
SKF (börskurs SKF) säger sig ha ett strategiskt fokus på prioriterade kärnområden inom sin flygverksamhet.
Därför vill man göra sig av med affärsområden utan strategisk betydelse för koncernen och som ett led idet säljer man nu sin verksamhet inom precisionskomponenter i elastomermaterial, PED, i amerikanska Elgin i Illinois.
Elastomerer, även benämnda elaster, är lättrörliga polymerer med egenskapen att kunna töjas avsevärt utan att materialet brister och där de ursprungliga dimensionerna återtas, när belastningen upphör.
Sparkar 1 700 trots högre vinst än väntat. Dagens PS
Har sålt två bolag i USA
”Tillsammans med den slutförda avyttringen av verksamheten i Hanover, som meddelades den 14 april 2025, förväntas SKF därmed framgångsrikt ha avyttrat båda de verksamheter som inte ingår i kärnverksamheten enligt den strategiska översynen av flygverksamheten”, skriver bolaget i dag.
Försäljningen i PED-verksamheten i Elgin uppgick förra året till motsvarande cirka 260 miljoner kronor.
Nu säljer SKF verksamheten till Carco PRP Group och gör det till ett pris av 70 miljoner dollar, motsvarande 670 miljoner kronor.
Osäkert i verkstad: Två aktier får analytikerns tips. Dagens PS
Vill speeda upp lönsamheten
”Avyttringarna i Hanover och Elgin är exempel på vårt pågående arbete med att genomföra vår strategi och hantera vår portfölj för att påskynda lönsam tillväxt”, säger Thomas Fröst, chef inom Independent and Energing Business hos SKF.
”Genom detta avtal får Elgin goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet ytterligare, samtidigt som vi kan fokusera på att driva innovation och tillväxt i vår kvarvarande kärnverksamhet inom flygindustrin.”
SKF skriver att man kommer att fortsätta fokusera på ”prioriterade flygsegment avseende lagerprodukter för flygmotorer och flygplansstrukturer”, ett område som står för cirka 6 miljarder kronor i årlig försäljning.
”Dessa områden kommer att stärkas ytterligare genom ökade investeringar i syfte att utveckla digitalisering, automatisering och ytterligare modernisera koncernens fabriker”, är beskedet.
Förra gav 800 miljoner i vinst
Affären kring PED-verksamheten i Elgin väntas vara genomförd fjärde kvartalet i år, under förutsättning av berörda myndigheters godkännande.
I april meddelade SKF att avyttringen av bolagets verksamhet i Hanover, Pennsylvania, var slutförd.
SKF sålde ring- och tätningsverksamheten där för motsvarande 2,05 miljarder kronor med en realisationsvinst på cirka 800 miljoner kronor.
“Överraskar ännu en gång” – köpråd efter Wallenbergaktiens rapport. Dagens PS
