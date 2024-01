SKF höjer utdelningen mer än väntat

Börs & Finans

Norges förmögenhetsfond gör rekordvinst

Världens största statliga förmögenhetsfond gjorde revansch under 2023 med en rekordvinst. Det var techaktier som stod bakom lyftet. Rekordförlusten under 2022 förbyttes mot en rekordvinst under förra året. Norges förmögenhetsfond drog in rekordsumma Spelplanen förändrades och Norges förmögenhetsfond drog in 2,22 biljoner norska kronor under 2023, mycket tack vare avkastningen på techaktier som fonden hade …