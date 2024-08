Skattesmäll kan drabba tusentals SAS-ägare

I morgon försvinner SAS värdelösa aktie från börsen

Den handlas fortfarande intensivt, men är värdelös enligt bolaget. Under tisdagen försvinner flygbolaget SAS aktie från börsen. Flygbolaget SAS må fortsätta att existera under de nya majoritetsägarna Air France-KLM, men som börsnoterat bolag gör SAS sin sista dag på börsen under morgondagen, tisdag. Det framkommer av ett pressmeddelande från bolaget. Aktien avnoteras även från Köpenhamnsbörsen …