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SK Hynix rörelsevinst rusar – uppåt på Asienbörser

Det går bra för minnesjätten SK Hynix. Bild från tidigare i oktober.
Det går bra för minnesjätten SK Hynix. Bild från tidigare i oktober. Foto: Ahn Young-Joon/AP/TT
Rörelsevinsten för SK Hynix under perioden juli till och med september var motsvarande runt 620 miljarder kronor, enligt företaget. Nettovinsten för företaget har också ökat.

Den sydkoreanska minnesjätten SK Hynix rörelsevinst rusar under det tredje kvartalet. På årsbasis har den ökat med 632 procent.

Börser i Asien stiger i onsdagshandeln.

Rörelsevinsten för SK Hynix under perioden juli till och med september var motsvarande runt 620 miljarder kronor, enligt företaget. Nettovinsten för företaget har också ökat.

Sydkoreanska Kospi rusar i onsdagshandeln, och är upp 6,7 procent. Det japanska Nikkei 225-indexet stiger 1,5 procent medan det bredare Topix plussar 0,2 procent.

Hongkongbaserade Hang Seng klättrar 0,5 procent. Kinesiska Shanghai ökar 0,7 procent och Shenzhen är upp 2,0 procent.

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