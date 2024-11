SEB:s allokeringschef: Här får du bäst avkastning nu

Veckans börsprofil har precis släppt en uppdaterad “hussyn” med storbankens samlade idéer kring hur man ser på investeringsklimatet just nu. För Dagens PS läsare berättar han om regionerna och sektorerna banken tror mest på, vad som skulle kunna få Europa och Sverige att lyfta och var man kan vända blicken för den som är bered att ta lite mer risk 2025.

Namn: Carl Hammer

Titel: Global Head of Asset Allocation på SEB

Bakgrund: Började sin karriär i London i slutet av 90-talet där han ”jobbade dygnet runt” på en investmentbank. Återvände till Sverige 2002 som förvaltare på Riksgälden. På SEB sedan 2006 i olika roller bland annat analyschef och numera allokeringschef sedan hösten 2023.

Aktuell: Publicerade precis en uppdaterad så kallad House View med SEB:s ”syn på världen” och hur man på bästa sätt kan placera sina tillgångar.

1. Ge oss en ögonblicksbild, vad är det för börs- och investeringsklimat vi befinner oss i just nu och närmsta tiden?

”Vår bedömning har varit under hela året att det ser helt okej ut eller till och med ganska bra. När vi göra våra bedömningar så tar vi avstamp i den fundamentala utvecklingen. Hur ser det ut med vinster, inflationen, centralbanker och vad händer med räntor och valutor. Grundbulten fortsätter att vara att vi är i en återhämtningsfas. Världskonjunkturen går ju lite i osynk just nu där USA har haft en mycket starkare resa sedan pandemin medan Sverige och Europa stått i princip still BNP-mässigt. Vi har under hela året förordat en högre vikt med aktier i portföljen, vilket vi skruvade upp ytterligare under hösten när vi såg att amerikansk ekonomi gick fortsatt starkt. I ett normalläge förordar vi 60 procent aktier och resten räntebärande. Nu har rådet snarare varit uppåt 70 procent aktier. Under hösten har vi sett stigande långräntor i USA som är ytterligare en anledning till att ligga i aktier jämfört med räntor. När det gäller räntan tror vi inte att Riksbanken kommer ned så mycket mer än till två procent ungefär i styrräntan.”