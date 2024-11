Svenska e-handelsgurun: "Går in i Black Week med viss optimism"

För Dollarstore i Barkarby är nystartsjobb via Arbetsförmedlingen det bästa sättet att hitta duktiga medarbetare. – Samtidigt känns det bra att ge en chans till människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, säger butiks- och regionchefen Jenny Wäfors Sjögren Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med cirka 130 butiker …

2. Finns det några branscher som sticker ut som särskilt starka för tillfället och när ni tittar framåt?

ANNONS

“Varor från Apotek har, till skillnad från många andra kategorier fortsatt hålla en hög tillväxttakt även efter pandemin. Hittills i år omsätter e-handeln med apoteksvaror cirka 10 miljarder SEK och under tredje kvartalet 2024 ökade omsättningen i kategorin med 9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det ungefär den tillväxttakt kategorin hållit även under 2022 och 2023. Även tobaksprodukter går väldigt starkt på nätet, med en tillväxttakt på över 20% per år både 2022 och 2023, och kategorin fortsätter positivt. Av övriga kategorier har även Skönhet och Hälsa haft en bättre utveckling än branschen i sin helhet de senaste tre åren.”

Och vilka sektorer har haft det tuffare?

“De kategorier som gått svagare är de som var starka under pandemin, t ex byggvaror, möbler och hemelektronik. Där kan vi i e-handelsindikatorn se en viss förbättring hittills i år.”

Per Ljungberg, Chief Innovation Officer på branschorganisationen Svensk Handel. (Foto: Svensk Handel)

3. Black Friday och därefter julen är i antågande, vad kan vi förvänta oss och hur stor betydelse har dessa tillfällen för handeln?

“November och december är de klart viktigaste månaderna för handeln, inte minst e-handeln då när Black Friday på allvar kom till Sverige 2013 var det främst på nätet. Cirka 20 procent av E-handelns omsättning under 2023 kom från november och december. Efter räntesänkningar och lägre inflation hoppas många handelsföretag nu på en god försäljning. Men det är viktigt att komma ihåg att läget fortsatt är tufft. Konsumenterna håller fortsatt hårt i plånböckerna och än märks inte räntesänkningarna av mer än möjligen psykologiskt. Många e-handlare har också ganska stora lager de behöver minska så vi tror också att det ur konsumentperspektiv kommer finnas många klipp att göra”.

4. Kinesiska sajter som Temu och Shein beskrivs som ett allt större problem av många svenska e-handlare, ge oss en lägesbild?

“Det är mycket oroväckande att en stor del av den ökning av e-handelskonsumtion som sker just nu i Sverige sker från till exempel Temu och Shein, som ständigt bryter mot EU:s lagstiftning avseende bland annat konsumentskydd, hållbarhet och immaterialrätt. Våra mätningar visar att en halv miljon svenskar handlade där i september. Politiken måste göra mer för att få stopp på den osunda konkurrensen. Den skadar såväl handelsföretag som konsumenter. Varken EU:s Digital Services Act (DSA), Produktsäkerhetsförordningen eller The Green Deal adresserar den kritiska lagstiftningslucka som dessa plattformsaktörer utnyttjar. De betraktas inte med automatik som ekonomiska aktörer och anses därmed inte vara ansvariga för att placera produkter på marknaden, vilket gör att de kan komma att kringgå regler om producentansvar. Detta innebär att produkterna som säljs via dessa plattformar ofta undgår de krav på säkerhet och hållbarhet som ställs på europeiska företag, vilket skapar en osund konkurrens och utsätter konsumenter för potentiella risker”.

Vad måste till för att konkurrensen ska ske på lika villkor som du ser det?

“Svensk Handel vill se åtgärder för att täppa till denna lagstiftningslucka. Det handlar om att erkänna online-marknadsplatser som ekonomiska aktörer och att de anses placera produkter på marknaden om ingen annan ekonomisk aktör i EU gör det, vilket skulle öka möjligheterna till ansvarsutkrävande. Vi vill se skärpta krav på online-marknadsplatser för att säkerställa att en ansvarig ekonomisk aktör i EU finns för att garantera produktsäkerhet, inklusive förpackningar. Förbättrad produktspårbarhet och stärkt lagstiftning för tullmyndigheter för att stoppa olagliga importer via små paket skulle också hjälpa. Och så vill vi att myndigheter i ökad grad granskar dessa plattformar.”

5. Om vi avslutningsvis lyfter blicken lite – vilka är de stora trenderna framåt inom e-handeln?

ANNONS

“Vi har bara sett början av hur generativ AI kommer påverkar hur vi konsumerar och hur e-handlare erbjuder sina produkter på marknaden. Vi kommer se fler AI-assistenter på sajter och så kommer Retail Media på allvar etablera sig på svenska marknaden. De kanske inte blir så tydligt för konsumenten, men för e-handlare är det en enorm möjlighet för nya intäkter med goda marginaler. Och för brands ett sätt att effektivisera sin marknadsföring.”

Läs mer:

Veckans Börsprofil: Drakens bästa investeringsråd: “Fungerat för mig” – Dagens PS

Veckans Börsprofil: Nätmäklarnas skräck: “Finns en uppbyggd stark frustration” – Dagens PS