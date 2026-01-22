Den beskrivs som ”techvärldens största flopp någonsin” och nu kan Apple vara på väg att kopiera konceptet och släppa det som tidigare blev ett praktfiasko.
Rykten: Apple planerar att släppa mega-flopp
Expressen berättar med hänvisning till The Information att Apple enligt rykten har en så kallad AI-pin på gång.
Det är bricka som fästs på jackan eller tröjan och kan spela in ljud och video.
Redan för ett par år sedan lanserades en produkt av den typen, Humane AI Pin, som hade kameror och mikrofoner. Och den blev ett riktigt magplask, den har kallats techhistoriens största flopp.
Apple släpper prylen nästa år?
Den manick som Apple nu, enligt obekräftade uppgifter är på väg att ta fram, uppges vara en platt och tunn med två kameror och mikrofoner, samt en högtalare.
Dock är det oklart, skriver Expressen, var AI kommer in i bilden.
Fortfarande befinner sig utvecklingen i en tidig fas men om den amerikanska techbjässen ger ut produkten blir det nästa år, enligt rapporterna som även gör gällande att det ska produceras 20 miljoner exemplar av enheten lagom till den når marknaden.
Apple har sin vana trogen inte kommenterat uppgifterna.
