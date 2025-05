Ryckig dag på Wall Street – med tullbesked åt båda hållen

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Teslas aktie stängde upp med 1,5 procent efter att vd Elon Musk förklarat att hans tid med den amerikanska regeringen nu kommit till ett slut.

Amazons aktie steg försiktigt upp efter uppgifter om att bolaget nått en överenskommelse med The New York Times om att licensiera sitt redaktionella innehåll till Amazon.com Inc. för användning i företagets artificiella intelligens-plattformar. Det är det första sådana avtalet som tidningsbolaget ingår efter flera år av konflikter mellan media och den nya, disruptiva teknologin.

Däremot backade Google-ägaren Alphabets kurs och även kursen för Iphonetillverkaren Apple.

