Ryanairs vd om Elon Musk: Han är en rik idiot

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Ordkriget tog fart när Ryanair sade blankt nej till att installera Musks Starlink wifi-tjänst från SpaceX.

Det fick Musk att kalla Ryanair-chefen för ”en komplett idiot”.

Michael O’Leary anser att Starlink är för dyrt och pekar på ökade bränslekostnader.

Det har Elon Musk svårt att svälja och han har gått ut på sitt sociala medieforum och krävt att O’Leary sparkas från sin post. ”Avskeda honom”, skriver Musk på X, vilket Dagens PS uppmärksammat med hänvisning till Reuters.

Läs även: Elon Musk vill köpa Ryanair – kallar vd:n ”idiot” DagensPS

Musk kallar Ryanairs vd schimpans

Han har också kallat Ryanair-bossen för en ”outsäglig schimpans med särskilda behov” och frågat sina följare på X om han ska köpa flygbolaget och avsätta O’Leary.

”Det är ert öde”, skriver den frispråkige serieentreprenören som är världens rikaste person.

The Wall Street Journal konstaterar att de flesta nog skulle välja att försöka dämpa friktionen med Musk med tanke på hans status.

ANNONS

Men det bryr sig O’Leary inte ett smack om. Tvärt om har han nyss kallat till presskonferens där han visar upp en bild på hur han ger Musk en smocka i bakhuvudet med en skylt med texten: ”Jag älskar Ryanair”.