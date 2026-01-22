Dagens PS
Ryanairs vd om Elon Musk: Han är en rik idiot

Ryanair
Ryanairs vd Michael O'Leary passar nu på att tjäna pengar på bråket med Elon Musk. (Foto: Brian Lawless /AP/TT)
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Det irländska flygbolaget Ryanairs vd Michael O’Leary ger mer bränsle till bråket med världens rikaste person, Elon Musk.

Ordkriget tog fart när Ryanair sade blankt nej till att installera Musks Starlink wifi-tjänst från SpaceX.

Det fick Musk att kalla Ryanair-chefen för ”en komplett idiot”

Michael O’Leary anser att Starlink är för dyrt och pekar på ökade bränslekostnader.

Det har Elon Musk svårt att svälja och han har gått ut på sitt sociala medieforum och krävt att O’Leary sparkas från sin post. ”Avskeda honom”, skriver Musk på X, vilket Dagens PS uppmärksammat med hänvisning till Reuters.

Läs även: Elon Musk vill köpa Ryanair – kallar vd:n ”idiot” DagensPS

Musk kallar Ryanairs vd schimpans

Han har också kallat Ryanair-bossen för en ”outsäglig schimpans med särskilda behov” och frågat sina följare på X om han ska köpa flygbolaget och avsätta O’Leary.

”Det är ert öde”, skriver den frispråkige serieentreprenören som är världens rikaste person.

The Wall Street Journal konstaterar att de flesta nog skulle välja att försöka dämpa friktionen med Musk med tanke på hans status.

Men det bryr sig O’Leary inte ett smack om. Tvärt om har han nyss kallat till presskonferens där han visar upp en bild på hur han ger Musk en smocka i bakhuvudet med en skylt med texten: ”Jag älskar Ryanair”. 

O’Leary: Musks X är en avloppsbrunn

Inför pressuppbådet, som direktsänds av en brittisk tv-station, säger Ryanair-toppen:

”Vi har de senaste dagarna stött på en del kontroverser”.

Senare, i radio, säger börsnoterade Ryanairs vd:

”Jag skulle ärligt talat inte bry mig om något som Elon Musk lägger på sin avloppsbrunn som kallas X. Han är en idiot. Väldigt rik, men han är fortfarande en idiot.”

Läs även: Ryanair blir flygets Ikea – satsar miljarder på nya superplan Realtid

Läs också: Ryanair drar i nödbromsen, men inte här DagensPS

Missa inte: Musk kräver 1 400 miljarder kronor – hotar hela AI-branschen DagensPS

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

