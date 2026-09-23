Rött på Wall Street – räntefrossan når ny nivå
Börserna i New York pekar nedåt. Investerarna tittar sannolikt på den amerikanska tiorsårsräntan – som nådde sin högsta nivå sedan 2007.
Vid 16.30-tiden ligger räntan på tioåriga statsobligationer på 5,06 procent. Även andra amerikanska marknadsräntor rör sig uppåt, vilket kan ses som ett tecken på att marknaden oroar sig för att landets centralbank Fed kan komma att höja styrräntan.
De stigande räntorna smittar av sig på Wall Street, efter drygt en timmes handel ligger Dow Jones industriindex på minus 0,3, breda S&P 500 tappar 0,6 medan tekniktunga Nasdaq backar 1 procent.