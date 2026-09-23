Rött på Wall Street – räntefrossan når ny nivå

Vid 16.30-tiden ligger räntan på tioåriga statsobligationer på 5,06 procent. Även andra amerikanska marknadsräntor rör sig uppåt, vilket kan ses som ett tecken på att marknaden oroar sig för att landets centralbank Fed kan komma att höja styrräntan.

Börserna i New York pekar nedåt. Investerarna tittar sannolikt på den amerikanska tiorsårsräntan – som nådde sin högsta nivå sedan 2007.

Vid 16.30-tiden ligger räntan på tioåriga statsobligationer på 5,06 procent. Även andra amerikanska marknadsräntor rör sig uppåt, vilket kan ses som ett tecken på att marknaden oroar sig för att landets centralbank Fed kan komma att höja styrräntan.