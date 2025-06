Rockad i bankens börsportfölj – ökar i två svenska aktier

Istället köper man mer i två andra svenska favoritbolag.

Skogsaktien får lämna

Aktien som får lämna är skogsbolaget Billerud (börskurs Billerud).

Bolaget plockades in så sent som den 9 april och har sedan dess avkastat 2,2 procent vilket är betydligt sämre än Stockholmsbörsen generellt under samma period som är upp drygt 13 procent.

Men det är inte därför pappers- och förpackningsaktien får lämna.

Skälet är istället att Swedbanks hovleverantör på aktieanalyser, Kepler Cheuvreux, har upphört med bevakningen och därför plockas också aktien ur Fokusportföljen.