Riskkapitaljättarnas guldålder förbi?

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Utslagning bland riskkapitaljättar

Det kanske mest kända portföljbolaget är Humana (börskurs Humana) men bland innehaven finns också Stille (börskurs Stille) och Vaccin Direkt.

Nyligen lyckades Impilo stänga sina andra fond genom att på sju månader skrapa ihop runt 7,7 miljarder svenska kronor enligt uppgifter till Di.

Men det betyder inte att det är glada dagar för riskkapitalister över lag – tvärtom spår branschveteranen att många riskkapitaljättar kan vara på väg att försvinna;

“Det är kärvare för riskkapitalbolag som är generalister, där det just nu pågår en utslagning”, berättar Fredrik Strömholm som ser en våg nedläggningar och konsolideringar oberoende av tullkriget.

Har presterat för dåligt

Skälet till det sämre tiderna är helt enkelt att riskkapitaljättarna inte presterat tillräckligt bra åt sina investerare.

”Många investerare säger nu att de ska minska exponeringen mot riskkapitalbolagen eftersom det har varit några år där man inte fått tillbaka kapital”, säger riskkapitalisten till Di.

För den som har pengar på kontot, vilket Impilo som sagt just fyllt på med nära 8 miljarder, finns det dock många intressanta investeringar att potentiellt gå in i just nu enligt Fredrik Strömholm.

”Vi tittar löpande på bolag att potentiellt köpa ut från börsen. Det finns ett gäng fina, mindre bolag inom vår sektor på de nordiska börserna som står utan tydlig långsiktig ägare och utan omsättning i aktien.”

