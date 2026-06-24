Berlin drar i nödbromsen för sitt största marinprojekt någonsin, och det tyska försvarsbolaget Rheinmetall får ta smällen för att ha förlorat ett avtal som aldrig var påskrivet.
Rheinmetall ner 14 procent – för en fregattaffär de aldrig skrev på
Rheinmetalls aktie föll omkring 14,2 procent under onsdagsförmiddagen, medan varvsbolaget TKMS steg närmare 9,75 procent samma morgon.
Förlusten som aldrig fanns i orderboken
Tyskland överväger att helt slopa köpet av sex stora F126-fregatter och i stället beställa åtta mindre Meko A-200 från tyska TKMS, enligt uppgifter till Financial Times.
Rheinmetall var påtänkt som ny huvudleverantör för F126 sedan nederländska Damen tappat förtroendet efter förseningar och skenande kostnader. Kontraktet var dock aldrig påskrivet, även om diskussioner pågick. Bolaget rasar alltså på en affär som låg på förhandlingsbordet, inte i böckerna.
Som Dagens PS rapporterat i våras hade Rheinmetall redan fallit från toppen långt före dagens besked. Mot bolagets orderstock på omkring 64 miljarder euro vid årsskiftet framstår den uteblivna ordern, värd runt 12,8 miljarder euro, mer som en repa i lacken än ett avgörande avbrott i verksamheten.
Den tunga siffran ligger i budgetutskottet
Marknadens fixering vid F126 skymmer dagens egentliga besked. Samma onsdag röstar förbundsdagens budgetutskott om luftvärnsfregatten F127, ett program värt 26,2 miljarder euro där TKMS i praktiken är ensam budgivare.
Där ligger en stor del av förklaringen till att TKMS-aktien också rusar. Bolaget kan kamma hem både ersättningen för F126 och den långt större ersättningen för F127.
Så påverkas svenska sparare
Rheinmetall är ett tungt innehav i flera av de försvarsfonder som svenskarna har tankat under upprustningsåren.
I maj valde Sverige fyra franska fregatter för cirka 40 miljarder kronor, ungefär lika stora som de Meko-fartyg Berlin nu sneglar på. Logiken är densamma i Stockholm som i Tyskland. Färdiga fartyg slår ritbord. Den som köper aktier i bolag med skisser eller potential bör väga in detta.
Realtid har tidigare visat att försvarssektorn sällan ska säljas på en dipp så länge den strukturella upprustningen finns där. Morningstars analytiker har exempelvis återkommande haft Rheinmetall som sitt förstahandsval i sektorn.
PS analys
Dagens kursfall bottnar i marknadssentiment snarare än i en faktisk försvagning av bolaget. Rheinmetall tappar en affär som man aldrig räknat hem, medan orderboken står pall. Den stora frågan handlar om vad utfallet i Berlin betyder för maktbalansen mellan Rheinmetall och TKMS i den tyska marinupprustningen.
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