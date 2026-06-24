Rheinmetall ner 14 procent – för en fregattaffär de aldrig skrev på

Den tunga siffran ligger i budgetutskottet

Marknadens fixering vid F126 skymmer dagens egentliga besked. Samma onsdag röstar förbundsdagens budgetutskott om luftvärnsfregatten F127, ett program värt 26,2 miljarder euro där TKMS i praktiken är ensam budgivare.

Där ligger en stor del av förklaringen till att TKMS-aktien också rusar. Bolaget kan kamma hem både ersättningen för F126 och den långt större ersättningen för F127.

Så påverkas svenska sparare

Rheinmetall är ett tungt innehav i flera av de försvarsfonder som svenskarna har tankat under upprustningsåren.

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I maj valde Sverige fyra franska fregatter för cirka 40 miljarder kronor, ungefär lika stora som de Meko-fartyg Berlin nu sneglar på. Logiken är densamma i Stockholm som i Tyskland. Färdiga fartyg slår ritbord. Den som köper aktier i bolag med skisser eller potential bör väga in detta.

Realtid har tidigare visat att försvarssektorn sällan ska säljas på en dipp så länge den strukturella upprustningen finns där. Morningstars analytiker har exempelvis återkommande haft Rheinmetall som sitt förstahandsval i sektorn.

PS analys

Dagens kursfall bottnar i marknadssentiment snarare än i en faktisk försvagning av bolaget. Rheinmetall tappar en affär som man aldrig räknat hem, medan orderboken står pall. Den stora frågan handlar om vad utfallet i Berlin betyder för maktbalansen mellan Rheinmetall och TKMS i den tyska marinupprustningen.

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