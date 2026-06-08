Rekyl uppåt på Wall Street efter svart fredag

Efter fem minuters handel har Dow Jones industriindex stigit 0,4 procent, breda S&P 500-index 0,7 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 1,1 procent.

Detta efter en mycket mörk fredag, där Nasdaq rasade 4,2 procent.

Då var det AI-kopplade bolag som tog stryk. Nu är det dessa som studsar tillbaka på bred front. Chipbolagen Micron Technology och Marvell Technology stiger 8,7 respektive 9,2 procent.

Även branschkollegorna Nvidia, Broadcom och Qualcomm stiger.

Börser runt om i världen reste sig något ur askan när USA:s president Donald Trumps manat Israel och Iran till eldupphör.

Det gjorde också att terminspriserna på olja sjönk tillbaka efter att först ha skenat.