Regeringen äventyrar universitet och forskning genom attityden mot internationella forskare, menar Umeå universitets rektor.
"Regeringen äventyrar forskningen"
Under höstterminen 2024 tog svenska universitet och högskolor emot 43 000 inresande studenter. En fjärdedel av forskarna och lärarna är internationellt rekryterade.
Inom naturvetenskap och teknik är andelen ännu högre, runt 40 procent.
”För att vi ska kunna bedriva förstklassig forskning behöver vi ha en inkluderande och förutsägbar migrationsreglering för forskare och forskarstuderande och en effektiv och transparent hantering av ärenden”, menar Umeå universitets rektor Tora Holmberg i en debattartikel i VK.
Nu hotar regeringens migrationspolitik allt detta och i förlängningen universitetens verksamhet, menar hon.
Toppuniversitet som Stanford sparkar personal. Dagens PS
En av fem blir kvar i Sverige
Svenskt näringsliv har redan i rapporten ”Utländska masterstudenter och doktorander lämnar Sverige” lyft problemet med att personer med kvalificerad kompetens inte stannar kvar i Sverige, påpekar Holmberg och hänvisar till aktuell statistik.
Tre år efter avlagd examen är 38 procent av de utländska doktoranderna kvar i Sverige. Åtta år efter examen är endast 20 procent kvar.
”Sverige har inte råd med sådant slöseri. Det finns ett stort behov av att modernisera migrationsregleringen för forskare och doktorander som regeringen behöver ta tag i”, skriver Tora Holmberg.
Svenska studenter drabbas när universitet i USA höjer avgifterna. Dagens PS
Ökad osäkerhet för forskare
”Forskarna kommer hit med sin kunskap och sina perspektiv, och är oumbärliga för Sveriges forsknings- och innovationslandskap. Men hanteringen av denna högt kvalificerade kraft är fortfarande besvärande långsam och fylld med osäkerheter. Svenska lärosäten har under flera år sett en ökad osäkerhet för anställda när det gäller uppehållstillstånd och vi har ett aktuellt fall vid Umeå universitet med en sedan flera år uppskattad anställd som nu hotas av utvisning”, påpekar rektorn.
”Sådant sprider sig. Om skickliga forskare inte längre vågar sätta ner bopålarna här är vi illa ute”.
Tora Holmberg pekar på att utredaren Mattias Pleiner, på regeringens uppdrag, lagt fram ett antal viktiga förslag, bland annat ”efterlängtade regeländringar som ska underlätta för doktorander från tredjeland att stanna i Sverige efter avslutade forskarstudier”, påminner Holmberg.
”Regeringen måste agera”
Utredaren föreslog även, bland annat, förbättrade möjligheter till permanent uppehållstillstånd för forskare, men sedan förslagen lades fram i december 2024 har det varit tyst från regeringens sida.
”Regeringen behöver nu agera för att genomföra förslagen”, menar Tora Holmberg.
”Kunskapssäkerhet och ansvarsfull internationalisering är mer och mer i fokus för universitetet. Det viktiga säkerhetsarbetet som vi tillsammans med olika svenska myndigheter bedriver får dock inte äventyra universitetens kärnuppgifter, vars kvalitet förutsätter internationellt samarbete”.
”Öppenhet akademins kärna”
”Det är mycket viktigt att Sverige även framgent är en attraktiv plats för duktiga forskare och forskarstuderande om vi vill behålla vår konkurrenskraft som forskningsnation. Vi kan inte, som påpekas på Dagens Nyheters ledarsida (30/7), försöka locka excellenta forskare till Sverige, samtidigt som vi kastar ut andra. Men också, icke att förglömma, för att det är öppenhet och globalt kunskapsutbyte som är akademins kärna”, påpekar Umeå universitets rektor.
Förhoppning: Att USA:s forskare flyr till Sverige. Dagens PS
Flykten över Atlanten – forskare lockas till Europa. Realtid
