"Regeringen äventyrar forskningen"

Under höstterminen 2024 tog svenska universitet och högskolor emot 43 000 inresande studenter. En fjärdedel av forskarna och lärarna är internationellt rekryterade.

Inom naturvetenskap och teknik är andelen ännu högre, runt 40 procent.

”För att vi ska kunna bedriva förstklassig forskning behöver vi ha en inkluderande och förutsägbar migrationsreglering för forskare och forskarstuderande och en effektiv och transparent hantering av ärenden”, menar Umeå universitets rektor Tora Holmberg i en debattartikel i VK.

Nu hotar regeringens migrationspolitik allt detta och i förlängningen universitetens verksamhet, menar hon.

En av fem blir kvar i Sverige

Svenskt näringsliv har redan i rapporten ”Utländska masterstudenter och doktorander lämnar Sverige” lyft problemet med att personer med kvalificerad kompetens inte stannar kvar i Sverige, påpekar Holmberg och hänvisar till aktuell statistik.

Tre år efter avlagd examen är 38 procent av de utländska doktoranderna kvar i Sverige. Åtta år efter examen är endast 20 procent kvar.

”Sverige har inte råd med sådant slöseri. Det finns ett stort behov av att modernisera migrationsregleringen för forskare och doktorander som regeringen behöver ta tag i”, skriver Tora Holmberg.

