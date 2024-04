Råvarugurun: "Koppar elektrifieringens metall nummer ett"

“Det är ett visst engagemang just nu” säger Veckans Börsprofil Christian Kopfer med ett leende. Handelsbankens råvaruanalytiker har fullt upp med att följa, förstå och förklara det breda råvarurally som just nu råder på världens marknader. Här delar han sin syn på läget, aktierna att ta rygg på och varför det är så spännande med just råvaror.