En gång förbjuden att brytas, men nu ser Uran ut att stå inför en come-back i Sverige.
Urangruvor redo för come-back i Sverige?
Efter att förbudet mot just uranbrytning har hävts av regeringen så är det nu återigen fritt fram att börja bryta den kontroversiella råvaran.
Vill minska beroendet av andra länder
“Man väl säga att vi har haft en stark medvind för gruvnäringen i Sverige ett tag nu”, säger Edvard Lundqvist, Dagens PS redaktör och råvaruexpert om varför förbudet nu har upphört.
“Bakgrunden är delvis ett väldigt aktivt lobbyarbete, men också det här förändrade världsläget där man har prioriterat upp att kunna plocka upp metaller själv i marken i Europa”, fortsätter han.
Uran är en av de råvaror som EU pekat ut att man inte vill vara beroende av Kina eller andra länder för sin egen försörjning.
Samtidigt har Sverige uran, och många andra eftertraktade sällsynta metaller, på hemmaplan “i sin egen trädgård”.
Finns över hela Sverige
Vilka företag och områden i Sverige påverkas då mest av att uran nu kommer att få brytas igen?
“De som har figurerat mest är två internationella börsnoterade bolag som är väldigt sugna på att bryta svenskt uran, framför allt i jämtlandstrakten”, säger Edvard lundqvist.
Uran finns dock hela vägen ner från Skåne upp i fjällkedjan och i stora delar av landet.
“Det finns faktiskt uranrika områden även i Västra Götaland och Östergötland”.
Många risker med uran
“Uran är ju väldigt giftigt. Det är en tungmetall, de är alltid giftiga”, understryker Edvard Lundqvist apropå riskerna med brytningen av uran och utvecklar;
“Men just den här är också väldigt radioaktiv så den kombinationen gör ju att risken när man bryter är större än vid många andra gruvor och risken då att det här ska ansamlas i nivåer som blir giftiga och sprids i miljön på olika sätt, den är betydande faktiskt”.
För den som vill investera i uran så finns det även andra risker.
“Dels kan ju de här politiska vindarna vända, och då har ju din investering tekniskt sett kanske gått förlorad på något sånt som du inte kan styra över alls. Och sen är ju själva verksamheten också högriskverksamhet där från prospektering till kommersiellt drift”, avslutar Edvard Lundqvist.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
