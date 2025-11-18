Urangruvor redo för come-back i Sverige?

Efter att förbudet mot just uranbrytning har hävts av regeringen så är det nu återigen fritt fram att börja bryta den kontroversiella råvaran.

Vill minska beroendet av andra länder

“Man väl säga att vi har haft en stark medvind för gruvnäringen i Sverige ett tag nu”, säger Edvard Lundqvist, Dagens PS redaktör och råvaruexpert om varför förbudet nu har upphört.

“Bakgrunden är delvis ett väldigt aktivt lobbyarbete, men också det här förändrade världsläget där man har prioriterat upp att kunna plocka upp metaller själv i marken i Europa”, fortsätter han.

Uran är en av de råvaror som EU pekat ut att man inte vill vara beroende av Kina eller andra länder för sin egen försörjning.

Samtidigt har Sverige uran, och många andra eftertraktade sällsynta metaller, på hemmaplan “i sin egen trädgård”.