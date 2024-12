Tre anledningar att ha med råvaror i sparandet

Vad är det som gör att råvaror kan stå emot ekonomiska svängningar bättre än andra investeringar? Och hur kan de passa in i just din portfölj? Många faktorer spelar in, och en närmare titt kan avslöja varför råvaror är så intressanta.

Här utforskar vi några av de viktigaste fördelarna med råvaruinvesteringar och varför de kan vara ett klokt val, särskilt i tider av volatilitet och förändring.

Sprid risken med en investering i råvaror. (Bild: Canva)

Vad menas med råvaror?

Det handlar om fysiska tillgångar som utvinns från naturen och kan användas direkt eller som insatsvaror i produktion. I investeringssammanhang omfattar råvaror produkter som energi (olja, naturgas), metaller (guld, silver, koppar) och jordbruksprodukter (vete, kaffe).

Råvaruinvesteringar innebär ofta att man handlar med terminskontrakt eller investerar i fonder och ETF:er som följer råvarupriser – eller i bolag vars värden är tätt kopplade till en specifik råvarumarknad. Det kan erbjuda både skydd och möjligheter i en varierande marknad.

Här är tre anledningar till varför det kan vara fördelaktigt att investera i råvaror: